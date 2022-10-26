Playboy modeli, yarı çıplak halde kokpite bindi! İç çamaşırı ve topuklu ayakkabıyla binince herkesi şaşırttı

Sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımlar sayesinde dikkatleri üzerine çeken Francia James, yine sınırları altüst eden bir gönderiye imza attı. Bir pilot kılığına girerek kokpitte yerini alan James, dantelli siyah iç çamaşırı ve topuklu ayakkabıylarıyla uçuşa hazır olmasa da Instagram’da popüler olmayı başardı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medya fenomeni Francia James, dantelli bir iç çamaşırı takımıyla özel bir jete binerken çekilen videosunu paylaştı. Görünümünü yüksek topuklu ayakkabılar ve pilot şapkasıyla tamamlayan James, gönderisinin başında merdivenlerden yukarı doğru çıktı ve kokpitteki yerini aldı. Uçağın ikinci pilotu gibi kokpitteki yerini alan James gönderisine, “Kaptanları seviyorum” notunu ekledi.

Sosyal medyadan 87 binden fazla beğeniye ulaşan gönderisinde James, “Bugün pilotunuzu en iyi arkadaşınıza nasıl tanımlarsınız?” diye sordu. Sosyal medya kullanıcılarının yorum ve beğeni yağmuruna tuttuğu gönderisinden sonra hayranları James ile birlikte her yere uçabileceklerini söyleyen yorumlar yaptı. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Lütfen gel beni al” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Haydi Mars’a gidelim” yorumunu yaptı.