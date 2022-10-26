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Playboy modeli, yarı çıplak halde kokpite bindi! İç çamaşırı ve topuklu ayakkabıyla binince herkesi şaşırttı

26.10.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Playboy modeli Francia James topuklu ayakkabılar, dantelli siyah iç çamaşırı ve pilot şapkasıyla kokpite girerken hayranlarına uçağını uçurmasını isteyip istemediklerini sordu. Fenomen ismin paylaşımı kısa sürede gündem olmayı başardı. Model sosyal medyada cesur paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam eden James, paylaşımıyla herkesi şaşırttı.

Playboy modeli, yarı çıplak halde kokpite bindi! İç çamaşırı ve topuklu ayakkabıyla binince herkesi şaşırttı

Sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımlar sayesinde dikkatleri üzerine çeken Francia James, yine sınırları altüst eden bir gönderiye imza attı. Bir pilot kılığına girerek kokpitte yerini alan James, dantelli siyah iç çamaşırı ve topuklu ayakkabıylarıyla uçuşa hazır olmasa da Instagram’da popüler olmayı başardı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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Sosyal medya fenomeni Francia James, dantelli bir iç çamaşırı takımıyla özel bir jete binerken çekilen videosunu paylaştı. Görünümünü yüksek topuklu ayakkabılar ve pilot şapkasıyla tamamlayan James, gönderisinin başında merdivenlerden yukarı doğru çıktı ve kokpitteki yerini aldı. Uçağın ikinci pilotu gibi kokpitteki yerini alan James gönderisine, “Kaptanları seviyorum” notunu ekledi.

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Sosyal medyadan 87 binden fazla beğeniye ulaşan gönderisinde James, “Bugün pilotunuzu en iyi arkadaşınıza nasıl tanımlarsınız?” diye sordu. Sosyal medya kullanıcılarının yorum ve beğeni yağmuruna tuttuğu gönderisinden sonra hayranları James ile birlikte her yere uçabileceklerini söyleyen yorumlar yaptı. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Lütfen gel beni al” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Haydi Mars’a gidelim” yorumunu yaptı.

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