SPOR

Yevgen Seleznyov: Transferin son günü Galatasaray'dan teklif aldım!

AKHİSAR BELEDİYESPOR HABERLERİ  | 04.09.2018 14:47 | Son Güncelleme

Akhisarspor'un golcüsü Yevgen Seleznyov'dan Galatasaray itirafı geldi! Transfer döneminin son günü Galatasaray taraftarının mesajlarına cevap veren Seleznyov, Rus basınına resmi teklif aldığını ve yaşanan süreci anlattı.

Yevgen Seleznyov: Transferin son günü Galatasaray'dan teklif aldım!

Galatasaray'a gelmek istediğini her fırsatta dile getiren Akhisarspor'un golcü oyuncusu Yevgen Seleznyov, Rus basınına yaptığı açıklamada çok ciddi bir itirafta bulundu.

Yevgen Seleznyov, transferin son gününde Galatasaray'dan resmi teklif geldiğini ancak Akhisarspor'un transfere izin vermediğini söyledi.

Forvet arayışlarını transferin son günü hızlandıran Galatasaray için sosyal medyadan da bir mesaj paylaşan Yevgen Seleznyov, yaşanan süreci ''Transferin son günü resmi teklif geldi. Kulüp başkanına sordum ama bana doğru düzgün bir yanıt vermedier. Hatta bir milyar bile verseler beni bırakmayacaklarını söylediler. Dürüst olmak gerekirse çok büyük hayal kırıklığı yaşadım. Bu bana değer verdiklerini mi gösteriyor? Açıkçası tam bilmiyorum ama Galatasaray benim hayalimdi. Bu transferin kışın gerçekleşebilmesi için bu yaşananlardan sonra daha güçlü olmalıyım'' sözleriyle dile getirdi.

33 yaşındaki Ukraynalı golcü transferin son günü Galatasaray taraftarlarının sosyal medyada gönderdiği ''Come to Galatasaray'' mesajlarına, ''Galatasaray her zaman benim hayalimdi, inşallah Galatasaray bu sene de şampiyon kalacak'' paylaşımıyla cevap vermişti.

Transferin son günü forvet takviyesi için son ana kadar uğraşan Galatasaray'ın adayları arasında Vagner Love, Modeste, Cornelius gibi isimlerin yanı sıra Seleznyov da yer alıyordu.

(Sporx)

PARTNERBurası dünyanın merkeziBurası dünyanın merkezi
Fatih Öztürk: Alper Boğuşlu bana 'İşine gelmiyorsa s..... git' dediFatih Öztürk: Alper Boğuşlu bana 'İşine gelmiyorsa s..... git' dedi
Akhisarspor yine kazanamadıAkhisarspor yine kazanamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yevgen Seleznyov Galatasaray akhisarspor

En Çok Okunan Haberler

Fantezi hastanede son buldu! Doktor boyutlarına inanamadı!

Fantezi hastanede son buldu! Doktor boyutlarına inanamadı!

Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu! Açıklamalar peş peşe geliyor!

Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu! Açıklamalar peş peşe geliyor!

Çaykur Rizespor Aykut Kocaman'a teklif götürecek

Çaykur Rizespor Aykut Kocaman'a teklif götürecek

Tolga Ciğerci'nin Fenerbahçe'ye gitmeden önce Beşiktaş ve Başakşehir'i reddettiği iddia edildi

Tolga Ciğerci'nin Fenerbahçe'ye gitmeden önce Beşiktaş ve Başakşehir'i reddettiği iddia edildi

Fatih Öztürk: Alper Boğuşlu bana 'İşine gelmiyorsa s..... git' dedi

Fatih Öztürk: Alper Boğuşlu bana 'İşine gelmiyorsa s..... git' dedi

Danimarka Milli Takımı oyuncuları milli takım kampını terk etti!

Danimarka Milli Takımı oyuncuları milli takım kampını terk etti!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yevgen Seleznyov: Transferin son günü Galatasaray'dan teklif aldım!

Yevgen Seleznyov: Transferin son günü Galatasaray'dan teklif aldım!

Fatih Öztürk: Alper Boğuşlu bana 'İşine gelmiyorsa s..... git' dedi

Fatih Öztürk: Alper Boğuşlu bana 'İşine gelmiyorsa s..... git' dedi

Akhisarspor yine kazanamadı

Akhisarspor yine kazanamadı

Akhisarsporlu Seleznyov'dan çarpıcı Galatasaray paylaşımı!

Akhisarsporlu Seleznyov'dan çarpıcı Galatasaray paylaşımı!

Adrien Regattin, Akhisarspor'da

Adrien Regattin, Akhisarspor'da

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Ömer Bayram yarışı

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Ömer Bayram yarışı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.