Yevgen Seleznyov: Transferin son günü Galatasaray'dan teklif aldım!

Galatasaray'a gelmek istediğini her fırsatta dile getiren Akhisarspor'un golcü oyuncusu Yevgen Seleznyov, Rus basınına yaptığı açıklamada çok ciddi bir itirafta bulundu.

Yevgen Seleznyov, transferin son gününde Galatasaray'dan resmi teklif geldiğini ancak Akhisarspor'un transfere izin vermediğini söyledi.

Forvet arayışlarını transferin son günü hızlandıran Galatasaray için sosyal medyadan da bir mesaj paylaşan Yevgen Seleznyov, yaşanan süreci ''Transferin son günü resmi teklif geldi. Kulüp başkanına sordum ama bana doğru düzgün bir yanıt vermedier. Hatta bir milyar bile verseler beni bırakmayacaklarını söylediler. Dürüst olmak gerekirse çok büyük hayal kırıklığı yaşadım. Bu bana değer verdiklerini mi gösteriyor? Açıkçası tam bilmiyorum ama Galatasaray benim hayalimdi. Bu transferin kışın gerçekleşebilmesi için bu yaşananlardan sonra daha güçlü olmalıyım'' sözleriyle dile getirdi.

33 yaşındaki Ukraynalı golcü transferin son günü Galatasaray taraftarlarının sosyal medyada gönderdiği ''Come to Galatasaray'' mesajlarına, ''Galatasaray her zaman benim hayalimdi, inşallah Galatasaray bu sene de şampiyon kalacak'' paylaşımıyla cevap vermişti.

Transferin son günü forvet takviyesi için son ana kadar uğraşan Galatasaray'ın adayları arasında Vagner Love, Modeste, Cornelius gibi isimlerin yanı sıra Seleznyov da yer alıyordu.

(Sporx)