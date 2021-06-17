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  4. Yıkıp geçti! Dev hortum saniye saniye görüntülendi

Yıkıp geçti! Dev hortum saniye saniye görüntülendi

17.06.2021 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanada'nın Saskatchewan eyaletinde görülen dev hortum bir çevre sakininin cep telefonu kamerasına yansıdı. 3 farklı kasırgaya yol açan hortumun tarım arazisinde hasara yol açtığı belirtildi.

Kanada'nın Saskatchewan eyaletinde şiddetli fırtına etkili oldu. Çevre ve İklim Değişiklikleri Kanada (ECCC) tarafından yapılan açıklamada, "Saskatchewan'ın merkezini vuran fırtınada 3 hortum oluştu" bilgisi paylaşıldı.

Meteorolog Terri Lang, "Fırtınalar günün ilerleyen saatlerinde şiddetini arttırdı ve çok hızlı bir şekilde 3 farklı kasırgaya yol açtı. Birbirlerine yakınlardı, biri D'arcy ve Fisk arasındaydı. Daha sonra çıkan iki hortum ise McGee yakınlarındaydı" dedi.

SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

D'arcy civarında görülen hortum bir çevre sakini tarafından saniye saniye kaydedildi. Hortumun bölgedeki tarım arazisinde hasara yol açtığı belirtildi.

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(İHA)

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