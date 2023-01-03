Yılbaşı kutlaması felaketle sonuçlandı! Havai fişek giysilerine takılınca yanarak can verdi

Brezilya’da yaşayan 38 yaşındaki bir kadın yılbaşı gecesinde kutlamak yapmak isterken kabus dolu anlarla başbaşa kaldı. Praia Grande bölgesindeki bir kumsalda yürürken genç kadına bir havai fişek isabet etti. Göğsüne çarpan havai fişek kıyafetlerine sıkıştığında genç kadın yanarak can verdi.

KUZENİ SANİYE SANİYE ANLATTI

Olay anında ismi açıklanmayan kadının yanında bulunan kuzeni havai fişeklerin giysilerine sıkıştığını ve çıkartmaya çalıştıkları anda patladığını dile getirdi. Olay anında o bölgede bulunan bir başka kişinin cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde kumların üzerinde yatan bir kadın gösterildi.

Olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı ancak kadının hayatını kaybettiği belirtildi. Bir görgü tanığı yerel basına yaptığı açıklamada, “Orada eğleniyorduk. Birdenbire bir kadının yerde olduğunu gördük. Yardım edecek zaman bile olmadı. Çünkü birkaç saniye içinde patlama oldu. Çok korkunçtu” dedi.