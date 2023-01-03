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  4. Yılbaşı kutlaması felaketle sonuçlandı! Havai fişek giysilerine takılınca yanarak can verdi

Yılbaşı kutlaması felaketle sonuçlandı! Havai fişek giysilerine takılınca yanarak can verdi

03.01.2023 08:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsmi açıklanmayan 38 yaşındaki bir kadın Brezilya’nın Praia Grande bölgesindeki bir kumsalda yılbaşı kutlaması yapıyordu. Gece yarısı kumsalda yürüdüğü sırada kadın, havai fişeklerin hedefi oldu. Giysisine havai fişek takılan kadın yanarak hayatını kaybetti.

Yılbaşı kutlaması felaketle sonuçlandı! Havai fişek giysilerine takılınca yanarak can verdi

Brezilya’da yaşayan 38 yaşındaki bir kadın yılbaşı gecesinde kutlamak yapmak isterken kabus dolu anlarla başbaşa kaldı. Praia Grande bölgesindeki bir kumsalda yürürken genç kadına bir havai fişek isabet etti. Göğsüne çarpan havai fişek kıyafetlerine sıkıştığında genç kadın yanarak can verdi.

KUZENİ SANİYE SANİYE ANLATTI

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Olay anında ismi açıklanmayan kadının yanında bulunan kuzeni havai fişeklerin giysilerine sıkıştığını ve çıkartmaya çalıştıkları anda patladığını dile getirdi. Olay anında o bölgede bulunan bir başka kişinin cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde kumların üzerinde yatan bir kadın gösterildi.

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Olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı ancak kadının hayatını kaybettiği belirtildi. Bir görgü tanığı yerel basına yaptığı açıklamada, “Orada eğleniyorduk. Birdenbire bir kadının yerde olduğunu gördük. Yardım edecek zaman bile olmadı. Çünkü birkaç saniye içinde patlama oldu. Çok korkunçtu” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Brezilya havai fişek

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