Yılbaşı soframda hindim yok diye üzülmeyin! Yeni yılın vazgeçilmez yemeği hindiyi aratmayacak nefis içi dolu tavuk tarifi

Tavuk hem hindiye göre daha ekonomik hem oldukça pratik. Yılbaşı sofranızın yeni gözdesi olmaya aday içi nefis pilavla dolu bu tavuk yemeğiyle harika bir yeni yıl sofrası hazırlayabilirsiniz.

MALZEMELER

HAZIRLANIŞI

Pirinçlerinizi ılık suda bekletip fazla suyunu süzün.

Soğanları küp küp doğrayın.

Büyük bir tencereye tereyağını ve zeytinyağını koyup tencereyi ocağa alın.

Tereyağı eridikten sonra doğradığınız soğanları da tencereye ekleyip soğanlar renk alıncaya kadar iyice karıştırın.

Suyunu süzdüğünüz pirinçleri de ekleyip pirinçler saydam hale gelene kadar kısık ateşte pişirin.

Pirinçleri kavurduktan sonra dolmalık fıstığı da ekleyip kavurun.

Kuş üzümlerini sıcak suda yıkayın, onları da tencereye ekleyin.

Ardından tuz ve tarçını da pilavınıza ekleyin ve güzelce karıştırın.

Pilavınıza 2 su bardağı sıcak su ilave edip kısık ateşte pişmeye bırakın.

Pilavınız pişerken tavuğunuzu temizlemeye başlayın.

Tavuğunuzun tüm kemiklerini bir bıçak yardımıyla kırın. Bu aşamada tavuğun bütün bir halde kalmasına özen gösterin.

Pilavınız pişmeye başlayınca karabiberi de ekleyip ocaktan alın ve demlenmeye bırakın. İç pilavınız tavukla birlikte tekrar pişeceği için biraz diri kalması daha iyi olur.

Temizlediğiniz tavuğun içini hazırladığınız pilavla doldurun ve tavuğun açılmaması için butlarını mutfak ipi yardımıyla bağlayın.

Sosu için bir kasede 1 yemek kaşığı yoğurt, 1 çay kaşığı tatlı kırmızı biber, 1/2 çay kaşığı tuz ve 2 yemek kaşığı ayçiçeği yağını karıştırıp kızarması için tavuğun üzerine sürün.

Son olarak, hazırladığınız tavuğu yağladığınız bir tepsiye alın ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 45 dakika kadar pişirin.



