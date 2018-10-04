MAGAZİN

Yıldırım Öcek'in oğlundan açıklama! 'Ameliyatla doğrudan ilgisi yok'

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.10.2018 11:53 | Son Güncelleme

Geçen hafta cuma günü halsizlik şikayetiyle kaldırıldığı hastanede 66 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Yıldırım Öcek'in cenazesi, yarın toprağa verilecek.

Yıldırım Öcek'in oğlundan açıklama! 'Ameliyatla doğrudan ilgisi yok'

Sanatçının oğlu Seçkin Öcek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının yaklaşık 5 yıl önce gastrik baypas ameliyatı olduğunu söyledi.

Babasının mide ameliyatını şeker hastalığı nedeniyle geçirdiğini anlatan Öcek, babasının vefat nedeninin toplu organ yetmezliği olduğunu belirtti.

"AMELİYATLA DOĞRUDAN İLGİSİ YOK"

Seçkin Öcek, "Ameliyattan sonra bakımlarına gitmediği, kendisine dikkat etmediği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Spor yapan, yüzen, düzenli uyku uyuyup beslenmesine dikkat eden biriydi. Hastanede kaldığı dönem zorlu bir dönemdi ama her türlü müdahale yapıldı. Doktorlar çok yakından ilgilendi ve durumundan sürekli bilgilendirme yaptılar. Babamın vefatının 5 yıl önceki ameliyatıyla doğrudan bir ilgisi yoktur." diye konuştu.

Babasını kaybetmekten dolayı yaşadığı üzüntüyü dile getiren Öcek, "Ben oğlu olarak onu tabii ki seviyorum ama ülkede sevenleri de çokmuş. Beni sürekli aradılar sağ olsunlar, bu benim için çok gurur verici. Sevenleri güzel ansın, dualarını eksik etmesinler. Yattığı yer cennet olsun." dedi.

Yıldırım Öcek'in cenazesi, yarın ikindi namazından sonra Kadıköy'deki Söğütlüçeşme Camisi'nden kaldırılacak.

PARTNER28 yaşında gösterdiğimi söylüyorlar28 yaşında gösterdiğimi söylüyorlar
'Kardeşimin o kadar eksiği vardı ki, estetik yaptırmam haksızlık olur''Kardeşimin o kadar eksiği vardı ki, estetik yaptırmam haksızlık olur'
Zahide Yetiş'teki sakallı kadının hikayesi göz yaşlarına boğdu! Zahide Yetiş'teki sakallı kadının hikayesi göz yaşlarına boğdu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yıldırım Öcek vefat cenazesi

En Çok Okunan Haberler

KKTC'de iğrenç olay! Karısının sevgilisine penseyle tecavüz etti!

KKTC'de iğrenç olay! Karısının sevgilisine penseyle tecavüz etti!

Pensilvanya'daki FETÖ kampında neler oluyor? Şüphelendiren ayrıntı

Pensilvanya'daki FETÖ kampında neler oluyor? Şüphelendiren ayrıntı

İşkadını hipnoz edilince korkunç gerçek ortaya çıktı! Ankara’da yan evdeki komşu…

İşkadını hipnoz edilince korkunç gerçek ortaya çıktı! Ankara’da yan evdeki komşu…

Batman'dan son dakika patlama haberi: 7 asker şehit

Batman'dan son dakika patlama haberi: 7 asker şehit

"Tecavüz" gecesinin görüntüleri ortaya çıktı!

"Tecavüz" gecesinin görüntüleri ortaya çıktı!

Mehmet Metiner'den Bülent Arınç'a: Şansını fazla zorlama! Defterini dürmesini biliriz

Mehmet Metiner'den Bülent Arınç'a: Şansını fazla zorlama! Defterini dürmesini biliriz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Kardeşimin o kadar eksiği vardı ki, estetik yaptırmam haksızlık olur'

'Kardeşimin o kadar eksiği vardı ki, estetik yaptırmam haksızlık olur'

Zahide Yetiş'teki sakallı kadının hikayesi göz yaşlarına boğdu!

Zahide Yetiş'teki sakallı kadının hikayesi göz yaşlarına boğdu!

Aydemir Akbaş'tan üzücü haber!

Aydemir Akbaş'tan üzücü haber!

Can Yaman'ın olaylı gecesi! Yanındaki kız sevgilisi mi?

Can Yaman'ın olaylı gecesi! Yanındaki kız sevgilisi mi?

Şimdilerde herkesi ekrana kilitliyorlar! Tanıyabildiniz mi?

Şimdilerde herkesi ekrana kilitliyorlar! Tanıyabildiniz mi?

Engin Altan Düzyatan'a dolandırıcı şoku!

Engin Altan Düzyatan'a dolandırıcı şoku!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.