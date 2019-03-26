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Yıldırım YouTube kanalı açtı: İlk konuğu İlber Ortaylı

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
İLGİNÇ HABERLER  | 26.03.2019 09:37 | Son Güncelleme

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Binali Yıldırım, kendi ismiyle YouTube kanalı açtı. Yıldırım, ilk videosunda Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı konuk etti.

Yıldırım YouTube kanalı açtı: İlk konuğu İlber Ortaylı

AK Parti tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday gösterilen Binali Yıldırım, video paylaşım sitesi YouTube'da kendi ismiyle kanal açtı. 'İlber Hoca ve Tarihi Yarımada' ismini verdiği ilk videosunda Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı konuk eden Yıldırım, videonun açıklamasına ise "İlk videomda İstanbul'un tarihi dokularını işlemek istedim" notunu düştü.

PROJELERİNDEN BAHSETTİ

İlber Ortaylı Yarımada'da bulunan tarihi eserler ve birçok farklı tarihi konu hakkında bilgi verirken Yıldırım ise seçildiği takdirde İstanbul için yapacağı kültür-sanat projelerinden bahsetti.
Öte yandan Ortaylı sohbetin belirli kısımlarında Yıldırım'a İstanbul'un tarihi dokusunun korunması için tavsiyelerde bulundu ve Yedikule için yeşil alan çalışması ve şehir müzesi önerdi.

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'BURASI SİZİN HİZMETİNİZİ BEKLER'

Ortaylı gezi sırasında bakımsız bir yapının önünde durarak Yıldırım'a, "İşte mesele burası sizin himmetinizi bekler" ifadelerini kullandı. İzleyicilere keyifli bir İstanbul sohbeti sunan video kısa bir süre içerisinde binlerce kişi tarafından izlendi.

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'KANALIMA ABONE OLMAYI UNUTMAYIN'

Videonun kapanış konuşmasını kendisi yapan Yıldırım, YouTube videolarının vazgeçilmezi haline gelen 'kanalıma abone olmayı unutmayın' hatırlatmasında bulunarak bu videonun son olmayacağını ve arkasının geleceği bilgisini verdi.

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