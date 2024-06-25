1 ay önce anne olan Yıldız Çağrı Atiksoy tatil pozlarını paylaştı! Fit hali şaşırttı

Kuruluş Osman dizisinde 'Malhun Hatun' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, meslektaşı oyuncu Berk Oktay'la 2022 yılında dünyaevine girmişti.

Ünlü çift, geçtiğimiz aylarda kızları Mira Milena Oktay'ı kucaklarına almıştı. Yeni anne olan Atiksoy, sosyal medyadan tatilden fotoğraflarını paylaştı.

"GÖZÜME İNANAMIYORUM"

Bir ay önce anne olan oyuncunun fit halini görenler gözlerine inanamadı. Sosyal medyada Atiksoy'un paylaşımına beğeni yağdı.

Sosyal medyada "Nasıl hiç göbeği ve kilosu yok", "Gözüme inanamıyorum", "Çok güzel ve zarif bir kadın", "Yok artık" gibi yorumlar yapıldı.







