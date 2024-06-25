Yağmur Tanrısevsin'in elbisesi olay oldu! Tarzı sosyal medyayı ikiye böldü

Ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin, Pis Yedili, Adını Feriha Koydum, Güneşi Beklerken, Kaçak, İki Yalancı gibi dizilerde rol almıştı.

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Tanrısevsin, ünlü bir marka için kamera karşısına geçti.

Her paylaşımı olay olan ünlü isim bu defa balık detaylı mavi uzun elbise ile dikkatleri üzerine çekti. Oyuncunun tarzı sosyal medyayı ikiye böldü.

"GÜLÜŞÜ ÇOK GÜZEL"

Tanrısevsin'in tarzını beğenenler kadar beğenmeyenler de oldu. Sosyal medyada oyuncunun tarzını beğenenler, "Gülüşü çok güzel", "Mavi çok yakışmış", "Elbise uymuş" gibi yorumlar yaptı.

Tam tersi beğenmeyenler ise, "Elbise aşırı uzun olmamış", "Balık detayını beğenmedim", "Daha güzel bir elbise olabilirdi" yorumlarında bulundu.







