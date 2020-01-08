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  4. Yıldız Dağları eteklerinde "beyaz esaret"le mücadele

Yıldız Dağları eteklerinde "beyaz esaret"le mücadele

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 08.01.2020 12:10 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde ekipler, 1031 rakımlı Yıldız Dağları eteklerinde kar ve tipiden kapanan yolları dondurucu soğuğa rağmen açmak için mücadele ediyor - Karla mücadele işçisi Lütfü Kaymaz: - "Doğal olarak üşüyoruz ama köylümüzü de mağdur etmemeye çalışıyoruz. Sonuçta hastalık var, yaşlımız var, çocuklar var, onlara yardıma ve fedakarlığa her zaman hazırız"

KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nde, kar ve tipiden kapanan yolları dondurucu soğuğa rağmen büyük fedakarlıkla açan ekipler, köylülere ulaşımda sıkıntı yaşatmıyor.

İl genelinde üç gün etkili olan kar ve tipi nedeniyle birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Kırklareli Valiliği İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarını açmak için dondurucu soğuğa rağmen iş makineleri ile yoğun bir çalışma yürüttü.

Sarı yeleklerini giyip besmeleyle iş makinelerinin kontağını çeviren ekipler, hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü 1031 metre yüksekliğindeki Yıldız Dağları eteklerinde, sadece karla değil, tipi ve arazi şartlarıyla da mücadele etti.

Kar püskürtme makinesiyle 2 metreyi aşan kar birikintilerini yol kenarına atan ekipler, köyler ile kent merkezi arasındaki yolları ulaşıma açtı.

- "Kimsenin gidemediği yerlere iş makineleriyle gidiyoruz"

Günde yaklaşık 60 kilometre yol açan iş makinesi operatörleri ve işçiler, yaşadıkları zorlukları AA muhabirine anlattı.

İş makinesi operatörü Güray Toptancı, gece gündüz demeden köy yollarının ulaşıma açılması için çalıştıklarını söyledi.

Soğuk hava ve tipi nedeniyle çalışmaların güçlükle yürütüldüğünü ifade eden Toptancı, "Bölgemizde kar yağışı etkili oldu. Bazı bölgelerde kar kalınlığını 2,5 metre ölçüyoruz. Kar yağdığı gibi mesaimize başlıyoruz. Biz 'sarı yelekliler' kar yağdığında kimsenin gidemediği yerlere iş makineleri ile gidiyoruz. Köy yollarını açabilmek için zaman zaman ailelerimizden uzak kalıyoruz." dedi.

- "Yardıma ve fedakarlığa her zaman hazırız"

Karla mücadele işçilerinden Lütfü Kaymaz ise yolları açmak için zaman zaman ormanlık alanda, zaman zaman uçurum kenarında çalıştıklarını dile getirdi.

Köylünün mağdur olmaması için var güçleriyle çaba gösterdiklerini vurgulayan Kaymaz, "Köylümüzün mağduriyetini gidermeye çalışıyoruz. Doğal olarak üşüyoruz ama köylümüzü de mağdur etmemeye çalışıyoruz. Sonuçta hastalık var, yaşlımız var, çocuklar var, onlara yardıma ve fedakarlığa her zaman hazırız." diye konuştu.

İşçilerden Ramazan Kansu da dondurucu soğukta üşüdüklerini ancak yolları açıp köye ulaştıklarında büyük mutluluk yaşadıklarını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
kar Kırklareli köy mücadele yağış yol

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