Yıldız Tilbe ceketinin önünü açtı ve...

K\u0131y\u0131 Bal\u0131k'ta yemek yiyen \u00fcnl\u00fc \u015fark\u0131c\u0131, \u00e7\u0131k\u0131\u015fta muhabirlerin sorular\u0131n\u0131 yan\u0131tlad\u0131.\n\nMagazin muhabirleri Tilbe'ye ilk olarak "Keyfiniz nas\u0131l?" diye sordu.\n\nY\u0131ld\u0131z Tilbe giydi\u011fi uzun ceketinin \u00f6n\u00fcn\u00fc a\u00e7arak, \u201c\u00c7ok iyiyim, bomba gibiyim\u201d (gecce.com)\n\n\nPARTNERBu sak\u0131z\u0131 \u00e7i\u011fneyen h\u0131zla kilo veriyorTu\u011fba \u00d6zay g\u00fczellik s\u0131rr\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131Daha evleneli ne kadar oldu ki? Bomba iddia