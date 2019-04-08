MAGAZİN

Yıldız Tilbe ceketinin önünü açtı ve...

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.04.2019 10:53 | Son Güncelleme

Yıldız Tilbe önceki gün menajeri Haluk Şentürk'le birlikte Tarabya'daydı. Neşeli halleriyle dikkat çeken Yıldız Tilbe, tarzıyla dikkat çekti.

Yıldız Tilbe ceketinin önünü açtı ve...

Kıyı Balık'ta yemek yiyen ünlü şarkıcı, çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtladı.

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Magazin muhabirleri Tilbe'ye ilk olarak "Keyfiniz nasıl?" diye sordu.

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Yıldız Tilbe giydiği uzun ceketinin önünü açarak, “Çok iyiyim, bomba gibiyim” (gecce.com)

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