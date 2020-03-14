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Yıldız Tilbe elbisesine dolandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2020 17:55 | Son Güncelleme

Türk müziğine kazandırdığı beste ve şarkılarla milyonların kalbinde taht kuran Yıldız Tilbe önceki akşam Maslak Yeni Gazino'da hafızalardan uzun süre silinmeyecek bir performansa imza attı.

Yıldız Tilbe elbisesine dolandı!

Yıldız Tilbe, 'Emi' şarkısı ile müzikseverleri selamlarken sahne kıyafetiyle de mini bir savaş verdi.

YILDIZ TİLBE (7)

Program için seçtiği sahne kıyafetinin iplerinden rahatsız olan ve ilk üç şarkısında bu iplerden kurtulmak adına deyim yerindeyse adeta savaş veren başarılı sanatçı, kıyafetini istediği forma kavuşturduktan sonra ise derin bir oh çekti.

YILDIZ TİLBE (5)

'HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA KATKIDA BULUNDUĞUNUZ İÇİN TEŞEKKÜRLER!'

Yaklaşık iki saat süren performnasının sonlarına doğru ''Hayatın olağan akışına katkıda bulunduğunuz için teşekkür ederim.

YILDIZ TİLBE (8)

Biliyorum başta işletme olmak üzere hepimiz için zor bir karardı ama arkamda bana eşlik eden ekip arkadaşlarım, bugün burada sizlere hizmet eden değerli personel başta olmak üzere herkes evine ekmek götürmeye çalışıyor.

YILDIZ TİLBE (9)

Onları bu mücadelede yalnız bırakamazdım.'' sözleri ile büyük alkış alan Yıldız Tilbe finali de çıkış parçası olan Emi ile yaparak geceyi noktaladı.

YILDIZ TİLBE (10)

YILDIZ TİLBE (11)

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Anahtar Kelimeler:
Yıldız Tilbe, gazino,

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