Yıldız Tilbe elbisesine dolandı!

Yıldız Tilbe, 'Emi' şarkısı ile müzikseverleri selamlarken sahne kıyafetiyle de mini bir savaş verdi.

Program için seçtiği sahne kıyafetinin iplerinden rahatsız olan ve ilk üç şarkısında bu iplerden kurtulmak adına deyim yerindeyse adeta savaş veren başarılı sanatçı, kıyafetini istediği forma kavuşturduktan sonra ise derin bir oh çekti.

'HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA KATKIDA BULUNDUĞUNUZ İÇİN TEŞEKKÜRLER!'

Yaklaşık iki saat süren performnasının sonlarına doğru ''Hayatın olağan akışına katkıda bulunduğunuz için teşekkür ederim.

Biliyorum başta işletme olmak üzere hepimiz için zor bir karardı ama arkamda bana eşlik eden ekip arkadaşlarım, bugün burada sizlere hizmet eden değerli personel başta olmak üzere herkes evine ekmek götürmeye çalışıyor.

Onları bu mücadelede yalnız bırakamazdım.'' sözleri ile büyük alkış alan Yıldız Tilbe finali de çıkış parçası olan Emi ile yaparak geceyi noktaladı.





