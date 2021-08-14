Yıldız Tilbe Harbiye'de desibel rekoru kırdı

Kerki Solfej’in Yaz Konserleri kapsamında İstanbullularla buluşan sanatçı, efsane haline gelen şarkılarıyla Harbiye’yi salladı. Misafirlerine doyumsuz bir müzik ziyafeti sunan sanatçı, ‘Delikanlım’, ‘Emi’, ‘Haberi Olsun’ gibi çok sevilen şarkılarını Harbiye’ye kendisini dinlemeye gelen misafirleriyle akşam boyunca koro halinde seslendirdi.

Konserin başlarında sözlerinin bir bölümünü unuttuğu ‘Şivesi Sensin Aşkın’ şarkısını yarıda keserek: “Pandemide 1 buçuk yıl geçti. Bu şarkının sözlerini unutmuşum. Hepinizden çok özür dilerim.” diyen Yıldız Tilbe, kendine has üslubuyla seyircisinden özür diledi.

GRİP OLMASINA RAĞMEN SAHNEDE 2 SAAT KALDI

Coşkusunu ve sevgisini Yıldız Tilbe’nin ismini haykırarak dile getiren hayranlarına da: “Sakin yavrum ya. Korkarım ben. Yavaş söyle sevdiğini. Böylesi daha makbul bak.” diyerek sahneden öpücükler yolladı. Başarılı sanatçı geçirdiği gribal enfeksiyona rağmen hasta hasta çıktığı Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde harikalar yarattı.

HARBİYE'DEN KIZINA SESLENDİ

Bir ara seyircisine ıslık çaldıran Yıldız Tilbe; “Çocukken ıslık çalmayı hiç beceremezdim ama bir bağırıyordum yer gök inliyordu. Kızım da bu konuda benden az çekmedi. Çocukken evden biraz uzaklaşsa evin çatısına çıkar ismini haykırırdım.” diyerek çıplak sesle Sezen diye bağırdı. Aynı şekilde çatıdan havaya doğru şarkılar söylediğini ve mahalleye şarkı söyleyerek girdiğini de ifade eden Yıldız Tilbe, samimi itiraflarıyla geceye damgasını vurdu.

"İŞİM BENİ AYAKTA TUTUYOR"

İtiraf perdesini işini çok sevdiğini söyleyerek kapatan sanatçı: “Çalışmayı ve alın teri akıtmayı çok değerli buluyorum. İşim beni ayakta tutuyor.” dedi.



"GÜZELLİĞİMİ GÖRSÜN İMANA GELSİN"

Konserin finalinde seni sevmeyen ölsün diye haykıran hayranlarına: “Öyle demeyin Allah korusun. Şu güzelliğimi görsün imana gelsin.” sözleriyle karşılık veren Yıldız Tilbe, izleyicileri kahkahaya boğdu. İki saatlik performansı boyunca slow şarkılarıyla gönüllerin pasını silen sanatçı, halay şarkılarıyla da İstanbulluları halaya kaldırdı.

YILMAZ MORGÜL SÜRPRİZİ

Konserin ikinci yarısında konuk olarak sahneye çıkan Yılmaz Morgül, şarkılarıyla kulakların pasını sildi. Yıldız Tilbe’yle aynı sahnede olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren sanatçı, ‘Ayrılık’ şarkısını Yıldız Tilbe için okudu.

ÜNLÜ AKINI

Öte yandan Doksanlı yılların unutulmaz sanatçısı Kader ve güzel oyuncular Elçin Sangu ve Türkü Turan'da Yıldız Tilbeyi dinlemeye gelenler arasında yer aldı.

Sevilen sanatçı yoğun istek üzerine 23 Ağustos Pazartesi yeniden Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sevenleriyle buluşacak.





