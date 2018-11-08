MAGAZİN

Yıldız Tilbe heyecandan tekrara düştü!

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.11.2018 19:54 | Son Güncelleme

Şarkıcı Yıldız Tilbe, Jolly Joker Vadistanbul'da sahne aldı. Ünlü şarkıcı, mekanı dolduran yaklaşık iki bin kişiyi büyüledi.

Yıldız Tilbe heyecandan tekrara düştü!

Dinleyicilerini 'Sevdanın Tadı' ile selamlayan Yıldız Tilbe, dillere dolanan duygusal parçalarını peş peşe seslendirdi.

Kırmızı askılı sırt dekolteli bir kıyafet tercih eden Tilbe, kırmızı ayakkabısı ile uyum sağladı.

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Konser sorasında daha önce söylediği bir parçayı tekrar söylediğini fark eden şarkıcı, "Ay bunu söylemiştik pardon" diyerek misafirlerini güldürdü. Ardından 'Kim Bu Gözlerindeki Yabancı' şarkısını seslendirdi.

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Başarılı şarkıcı, konserini 'Bin Dereden Su Getirsem" parçasıyla sonlandırdı.

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