MAGAZİN

Yıldız Tilbe kızı ve torunlarıyla poz verdi! İnanılmaz benzerlik

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.06.2019 09:55 | Son Güncelleme

Yıldız Tilbe, kızı Sezen Burçin Karahan ve torunları ile poz verdi. Anne ve kızın birbirine ikiz kadar benzemesi de dikkat çekti.

Yıldız Tilbe kızı ve torunlarıyla poz verdi! İnanılmaz benzerlik

Son olarak O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yapan başarılı şarkıcı Yıldız Tilbe ve gözlerden uzak yaşayan kızı Sezen'in fotoğrafı sosyal medyayı salladı. Torunları ile poz veren Yıldız Tilbe'nin kızıyla olan benzerliği ise herkesi şaşırttı.

FOTOĞRAFLARINA YORUM YAĞDI

Yıldız Tilbe'nin 1984 yılında evlendiği Güngör Karahan'dan olan ve çok sevdiği Sezen Aksu'nun adını verdiği kızı, Sezen Burçin'in fotoğrafına binlerce yorum geldi. Bazı sosyal medya kullanıcıları Tilbe'nin bir kızının olduğunu yeni öğrendiğini söylerken bir kısmı da mutluluklarının bozulmaması için temennilerde bulundu.

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Yıldız Tilbe kızı

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