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Yıldız Tilbe’nin canlı yayın kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2020 13:45 | Son Güncelleme

Pek çok ünlü ismin aksine sosyal medya ile fazla haşır neşir olmayan Yıldız Tilbe, koronavirüs günlerinde takipçilerinin karşısına canlı yayınla çıkmak istedi ancak küçük bir kamera kazası yaşadı.

Yıldız Tilbe’nin canlı yayın kazası

Koronavirüsü günlerinde milyonlarca isim gibi günlerini ev karantinasında geçiren Yıldız Tilbe, evde yalnız oturmaktan sıkılmış olacak ki bir süre önce sosyal medya hesabından kanallara teklifte bulunmuş ve program yapmak istediğini söylemişti.

Bu taleplerinden istediği cevabı alamayan Yıldız Tilbe, meslektaşları gibi sosyal medya üzerinden canlı yayın yapmak istedi ancak ufak çaplı bir kamera kazası yaşadı.

yildiztilbe-instagram

Yayında olduğu sırada kamerayı yanlışlıkla ters çevirince arkasında duran masanın üzerindekiler de takipçileri tarafından görüldü.

Masada, yayına çıkmadan önce kullandığı ruju ve ojesi görülürken aynı zamanda sarma sigarası da kameraya yansıdı.

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Yıldız Tilbe, canlı yayın,

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