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Yıldız Tilbe’nin iftarına Aleyna Tilki damgası…

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.06.2018 09:46 | Son Güncelleme

'Yıldızlı Şarkılar' albümü ile büyük bir başarıya imza atan Yıldız Tilbe önceki akşam Baltalimanı'nda bulunan bir mekanda sanatçı dostlarına iftar verdi. Geceye Aleyna Tilki damga vurdu

Yıldız Tilbe’nin iftarına Aleyna Tilki damgası…

'Yıldızlı Şarkılar' albümünde yer alan Merve Özbey, Mabel Matiz, Koray Avcı, Cem Belevi, Derya Uluğ, Elif Kaya, Emrah Karaduman, Selim Çaldıran, İlyas Yalçıntaş, Niran Ünsal, Asil Gök, Bahadır Tatlıöz gibi sanatçılar dışında Rober Hatemo, Aslı Hünel ve Suat Suna gibi ünlü isimlerde iftara katılarakyıldız Tilbe'yi yalnız bırakmadı.

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Ünlü isimler sırayla sahneye çıkarak şarkılarını seslendirirken, Tilbe yemek sonu katılan tüm sanatçılar ile albüm başarısını kutlayarak pasta kesti.

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ALEYNA İLE GÖRÜNTÜLÜ KONUŞMA

Albümde en çok beğenilen şarkıların başında gelen ‘Yalnız Çiçek’ şarkısını seslendiren Aleyna Tilki, Amerika’da olmasından dolayı yemeğe katılamadı. Tilki, Tilbe’yi bir görüntülü telefon uygulaması üzerinden arayıp görüntülü konuştu. Çok mutlu olan Tilbe kendisine çok teşekkür etti.

ALEYNA’NIN ÇOK İYİ BİR GELECEĞİ VAR

Sanatçı dostlarına iftar veren Tilbe, yemek öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sözlerine yemeğe katılan tüm sanatçı dostlarına teşekkür ederek başlayan Tilbe, albümün başarısından dolayı çok mutlu olduğu dile getirdi. Tilbe, “Bu albüm insanların son 25 yılını kaplıyor. Sanatçılar kendileri seçiyor şarkıları, Aleyna'nın şarkısı ona çok yakıştı. Ondan böyle bir performans bekliyordum. Çok başarılı çok iyi bir geleceği var. “Ajda Pekkan ‘Kış Güneşi’ adlı şarkıyı istedi. Niran ve Hande de okuyunca ilk albümde olmak istemedi. Ama bir dahakinde olur diye düşünüyorum. Beni sevdiğini düşünüyorum” dedi.

Aleyna Tilki’ye ayrı bir parantez açan Tilbe, ”Ona çok yakıştı. Bekliyordum Aleyna’dan böyle bir şey. Çok başarılı. Ülkemizi yurt dışında temsil edeceğine inanıyorum ve etmesini istiyorum” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
yıldızlı şarkılar Aleyna Tilki

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