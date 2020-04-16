Yıldız Tilbe'nin program isteğini Acun Ilıcalı kabul etmedi!

Yıldız Tilbe, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekti.

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından TRT Müzik'te program yapmak istediğini belirtti. Ancak TRT Müzik'in resmi Twitter hesabından gelen yanıt olumsuz oldu.

TRT Müzik'in hesabından Yıldız Tilbe'ye "Kalbimiz duraksız haykırıyor teklifinize Yıldız Hanım, ama salgın nedeniyle kanalımızdaki stüdyo programlarına ara verdik. Bizimle #EvMüzikDolu demek isterseniz, bir akşam ev konserimizi birlikte gerçekleştirelim" yanıtı geldi.



ACUN KABUL ETMEDİ!

Programı TV8,5'ta da yapabileceğini yazan Yıldız Tilbe, kanalın sahibi Acun Ilıcalı'nın ise bunu kabul etmediğini söyledi.

Yıldız Tilbe, geçtiğimiz yıllarda Acun Ilıcalı'nın sunduğu O Ses Türkiye'de bir sezon boyunca jüri üyeliği yapmıştı.



