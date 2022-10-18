Yıldız Tilbe'nin sahne kazası! Konserinde üstünü değiştirirken düştü

Yıldız Tilbe, dün akşam Kuruçeşme'de hayranlarıyla bir araya geldi. Tilbe, konser salonunu dolduran sevenleriyle dillerden düşmeyen şarkılarını hep bir ağızdan seslendirdi.

ÜSTÜNÜ DEĞİŞTİRİRKEN DÜŞTÜ

Ünlü şarkıcı, dans şovu ve sahne performansıyla beğeni topladı. Konser sırasında ise sahnede küçük bir talihsizlik yaşandı. Dans eşliğinde sahnede üstünü değiştirmeye başlayan Tilbe, dengesini kaybederek düştü.

Şans eseri arkasında koltuk bulunması ünlü şarkıcının yara almasını engelledi.



Gülerek düştüğü koltuktan kalkan Tilbe, konserine devam etti.



