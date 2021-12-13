Yıldız Tilbe'nin sırt dekolteli sahne kıyafeti olay oldu!

55 yaşındaki ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, cesur sahne stiliyle sosyal medyayı salladı. Tilbe'nin derin sırt dekoltesine ''Yıldız'ım yine çok şık'' ve ''Ne gerek var böyle şeylere!'' gibi yorumlar yapıldı.

1966 yılında İzmir'de doğan Yıldız Tilbe, sahneye ilk kez 1990 yılında çıktı.

Sahne aldığı dönem Sezen Aksu'nun dikkatini çeken Tilbe, uzun yıllar Aksu'ya vokalistlik yaptı.

Sezen Aksu ile yollarını ayırdıktan sonra İstanbul'un gece kulüplerinde şarkı söyleyen sanatçının evinde, 1996 yılında uyuşturucu bulundu. Tilbe, bağımlılığından kurtulmak için Balıklı Rum Hastanesi'nde bir süre tedavi gördü.

Bir dönem meslektaşı Azer Bülbül'den evlenme teklifi alan ünlü şarkıcı, bu teklifi kabul etmeyerek magazin dünyasını sarsmıştı.



