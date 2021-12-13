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Yıldız Tilbe'nin sırt dekolteli sahne kıyafeti olay oldu!

13.12.2021 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Magazin dünyasının renkli isimleri arasında yer alan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, sıra dışı açıklamaları ve sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarıyla sık sık adından söz ettiriyor. Tilbe, bu defa kalçasına inen sırt dekoltesiyle gündem oldu.

Yıldız Tilbe'nin sırt dekolteli sahne kıyafeti olay oldu!

55 yaşındaki ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, cesur sahne stiliyle sosyal medyayı salladı. Tilbe'nin derin sırt dekoltesine ''Yıldız'ım yine çok şık'' ve ''Ne gerek var böyle şeylere!'' gibi yorumlar yapıldı.

Yıldız Tilbe'nin sırt dekolteli sahne kıyafeti olay oldu!

Yıldız Tilbe'nin sırt dekolteli sahne kıyafeti olay oldu!

Yıldız Tilbe'nin sırt dekolteli sahne kıyafeti olay oldu!

1966 yılında İzmir'de doğan Yıldız Tilbe, sahneye ilk kez 1990 yılında çıktı.

Yıldız Tilbe'nin sırt dekolteli sahne kıyafeti olay oldu!

Sahne aldığı dönem Sezen Aksu'nun dikkatini çeken Tilbe, uzun yıllar Aksu'ya vokalistlik yaptı.

Yıldız Tilbe'nin sırt dekolteli sahne kıyafeti olay oldu!

Sezen Aksu ile yollarını ayırdıktan sonra İstanbul'un gece kulüplerinde şarkı söyleyen sanatçının evinde, 1996 yılında uyuşturucu bulundu. Tilbe, bağımlılığından kurtulmak için Balıklı Rum Hastanesi'nde bir süre tedavi gördü.

Yıldız Tilbe'nin sırt dekolteli sahne kıyafeti olay oldu!

Bir dönem meslektaşı Azer Bülbül'den evlenme teklifi alan ünlü şarkıcı, bu teklifi kabul etmeyerek magazin dünyasını sarsmıştı.

Yıldız Tilbe'nin sırt dekolteli sahne kıyafeti olay oldu!


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Anahtar Kelimeler:
Yıldız Tilbe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
yav bu kadini cok seviyorumda kalcasina inse ne olur inmese ne olur. tovbe yarabbim dusurmesin

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