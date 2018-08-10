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Yıldız Tilbe, O Ses Türkiye'den ayrıldı mı?

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.08.2018 13:17 | Son Güncelleme

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, 5 yıldır yer aldığı O Ses Türkiye jürisinden ayrıldığını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından Yıldız Tilbe'nin de jüri üyeliğinden ayrıldığı öne sürülmüştü. Tilbe'den jet açıklama geldi

Yıldız Tilbe, O Ses Türkiye'den ayrıldı mı?

Geçen günlerde O Ses Türkiye'nin yeni sezon kadrosunda Beyazıt Öztürk'ün yer alacağı öne sürülmüştü.

Bu iddianın ardından beş yıldır jüri koltuğunda oturan Gökhan Özoğuz yarışmadan ayrıldığını duyurdu.

Gökhan Özoğuz şu açıklamayı yaptı: "Beni çok heyecanlandıran bir proje ile eş zamanlı olarak başlayacak yeni albümün kayıtları ve en önemlisi sizlerle konserlerde daha çok buluşabilmek için bu sene, 5 yıl boyunca keyifle yaptığım O Ses Türkiye'de yer almayacağım'. Başta Acun ve Esat olmak üzere tüm Acun Medya ekibine, jürideki arkadaşlarıma ve bana 5 yıl boyunca müzikal olarak büyük deneyim yaşatan yarışmacı dostlarıma teşekkür ediyorum."

YILDIZ TİLBE'DEN O SES TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Gökhan Özoğuz'un bu açıklamalarının ardından, jüri üyeliğine geçen yıl katılan Yıldız Tilbe'nin de yarışmanın yeni sezonunda yer almayacağı iddia edildi.

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Twitter hesabından konuyla ilgili bir takipçisinin mesajını yanıtlayan Yıldız Tilbe bunun bir dedikodu olduğunu belirterek ayrılık haberlerini yalanladı.


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