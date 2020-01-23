MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yıldız Tilbe saçlarını kısacık kestirdi! 'Çok yakışıklı olmuşsun abla'

Yıldız Tilbe saçlarını kısacık kestirdi! 'Çok yakışıklı olmuşsun abla'

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 13:58 | Son Güncelleme

Her yaptığı ile adından söz ettiren ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe de kısa saç modasına uydu.

Yıldız Tilbe saçlarını kısacık kestirdi! 'Çok yakışıklı olmuşsun abla'

Sosyal medya heabını aktif kullanan Yıldız Tilbe, hayatından hemen hemen her kesiti takipçileriyle paylaşıyor.

Çoğu zaman takipçileriyle dertleşen ünlü şarkıcı, bazen de fikir alışverişi yapıyor. En son imajını değiştiren Tilbe, yeni görüntüsünü takipçilerinin beğenisine sundu.

"HİÇ BOYA KALMADI"

Uzun saçtan bunalan Tilbe, saçlarını kısalttı. Ünlü şarkıcı, paylaştığı bu fotoğrafın altına, "Saçlarımı yonttum sayılır, hiç boya kalmadı. Siyahıyla beyazıyla orijinal" notunu düştü

dd_394

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dilini kesip, darp etti! Tutuklanan erkek arkadaşı için bakın ne dedi Dilini kesip, darp etti! Tutuklanan erkek arkadaşı için bakın ne dedi
Evlilik danışmanı işe yaramadı! Flaş kararEvlilik danışmanı işe yaramadı! Flaş karar
Ünlü model Alessandra Ambrosia, 17 Mart'ta İstanbul'daÜnlü model Alessandra Ambrosia, 17 Mart'ta İstanbul'da
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yıldız Tilbe, kısa saç,

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da peş peşe deprem!

Ankara'da peş peşe deprem!

Ünlü spiker Jülide Ateş boşandı!

Ünlü spiker Jülide Ateş boşandı!

Bakan açıkladı! Maaş farkı ödemeleri bugün başladı

Bakan açıkladı! Maaş farkı ödemeleri bugün başladı

Ahmet Hakan'dan CHP'li Günaydın'a: Sizin nerenize saygı göstereceğiz

Ahmet Hakan'dan CHP'li Günaydın'a: Sizin nerenize saygı göstereceğiz

Vatandaşa indirim müjdesi! Peş peşe açıkladılar

Vatandaşa indirim müjdesi! Peş peşe açıkladılar

'Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter'

'Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter'

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Görünmez kaza! Elbisesi canlı yayında düştü

Görünmez kaza! Elbisesi canlı yayında düştü

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Tüm dünya Ferdi Tayfur'u konuşuyor

Tüm dünya Ferdi Tayfur'u konuşuyor

Çocuğunu aramaya geldi, acı gerçekle yüzleşti!

Çocuğunu aramaya geldi, acı gerçekle yüzleşti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Defne Samyeli'de estetik var mı? Kendi açıkladı

Estetik açıklaması! 'Güzel çıkayım falan...'

Miley Cyrus plajda şekilden şekle girdi! Yatarak giyindi

Dünyaca ünlü şarkıcı şekilden şekle girdi

Emrah ve Sibel Erdoğan boşanmaya karar verdi!

Evlilik danışmanı işe yaramadı! Flaş karar

Ünlü model Alessandra Ambrosia, 17 Mart'ta İstanbul'da

Ünlü model Alessandra Ambrosia, 17 Mart'ta İstanbul'da

Eşi sosyal medyadan tanıştığı kişiyle kaçmıştı! Esra Erol'da ağlayarak yalvardı

Eşi sosyal medyadan tanıştığı kişiyle kaçmıştı! Esra Erol'da ağlayarak yalvardı

Dolandırılan Ayfer Yaralı Müge Anlı'yı çileden çıkardı! Kızını taciz etti ama sesini çıkarmadı

Kaçtığı adam kızını taciz etti! Anlı çileden çıkınca...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.