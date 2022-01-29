Yıldız Tilbe sahnede Berkay'ın yanaklarını sıkarak sevdi

Büyük bir hayran kitlesine sahip olan Yıldız Tilbe önceki akşam sahne aldığı mekanda sevenleri ile bir araya geldi. Tilbe, kendisini izlemeye gelen Berkay'ı da sahneye davet etti.

Kırmızı payetli elbisesiyle beğeni toplayan Yıldız Tilbe, kendine has çılgın dansı ve esprileri ile de hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

"GEL BURAYA SEVECEĞİM SENİ"

Yıldız Tilbe konserin ikinci bölümünde Berkay'ı sahnesine davet etti. Tilbe, Berkay'ın "Ömrü uzasın diye dua ettiğim kadınsın" demesi üzerine "Gel buraya seveceğim seni. Öpmek hâlâ yasak ama unutma" diyerek Berkay'ın yanaklarını sıktı.



Ünlü şarkıcı Berkay, Tilbe'nin sevgi gösterisi karşısında şaşkınlık yaşadı.



