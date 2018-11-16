Yıldız Tilbe sahnede korkuttu

Kıyafet tercihini siyah pullu bir etek üzerine beyaz ve kuş tüyü kaplı büstiyerden yana kullanan Tilbe, hareketli şarkılarında kendi tabiri ile adeta tüy döktü. Sahnedeki tüyleri fark eden Yıldız Tilbe, ‘Vallahi tüy döküyoruz burada. Yalanım yok, kuş tüyü’ diyerek herkesi güldürmeyi başardı.

ÖNCE GÜLDÜRDÜ SONRA KORKUTTU!

Yaklaşık 1,5 saat sahnede kalan başarılı sanatçı, programının sonlarına doğru ise zor anlar yaşadı. Bir ara şarkı nakaratında duraksayarak başını tutan ve bu anları objektiflere yansıyan Tilbe, birkaç saniyelik duraksamanın ardından sahnesine kaldığı yerden devam etti.





