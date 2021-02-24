Yıldız Tilbe taklidini yapanları kınadı

Yaptığı açıklamalar ve şarkı söyleme tarzıyla sürekli sosyal medyanın dilinde olan Yıldız Tilbe'den yıllar sonra itiraf geldi. Dansları, tarzı ve konuşmasıyla farklı kişiliğini ortaya kıyan Yıldız Tilbe, ağzını yayarak kendisinin taklidini yapan kişileri kınadı.

"ALLAH ONLARIN AĞIZLARINI AÇSIN"

Tilbe, Tiktok'taki hesabında, taklidini yapan insanlara, “Allah onların ağızlarını açsın ve bildiği gibi bıraksın'' dedi.

''TAKLİDİMİ YAPANLARI KINIYORUM''

Ünlü şarkıcı Tilbe sözlerini, ''Çocukken yüzümün sağ tarafı yandı. Bir deformasyon oldu. Taklidimi yapanları kınıyorum” şeklinde noktaladı.

