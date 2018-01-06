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Yıldız Tilbe TV8'de talk show programına başlıyor!

MAGAZİN HABERLERİ | 06.01.2018 16:26 | Son Güncelleme 1 saat önce

O Ses Türkiye’de jüri koltuğuna oturan Yıldız Tilbe’den büyük sürpriz.

Yıldız Tilbe TV8'de talk show programına başlıyor!

O Ses Türkiye'nin jüri üyesi Yıldız Tilbe, Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'de talk show programı yapacak!

O Ses Türkiye'nin önümüzdekü ay final yapmasının ardından Yıldız Tilbe, yeni programına başlayacak. Acun Ilıcalı'nın enerjisine çok güvendiği Tilbe, ünlü isimleri programında ağırlayacak. Yıldız Tilbe'nin talk show programı, önümüzdeki aylarda Survivor ile birlikte TV8'in en dikkat çeken yapımlarından biri olacak. Tilbe'nin kalabalık bir ekip kurulduğu ve çalışmalara başlandığı belirtildi.


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Anahtar Kelimeler:
o ses türkiye Yıldız Tilbe

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