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Yıldız Tilbe vasiyetini açıkladı! "Öldüğüm zaman cenazeme siyasetçi gelirse..."

17.02.2023 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Yıldız Tilbe sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti. Vasiyetini açıklayan Yıldız Tilbe "Öldüğüm zaman cenazeme 1 tane politikacı siyasetçi istemiyorum" diyerek gündem oldu.

Yıldız Tilbe vasiyetini açıkladı! "Öldüğüm zaman cenazeme siyasetçi gelirse..."

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Yıldız Tilbe büyük yıkım sonrası bir paylaşım yaptı. Her açıklaması olay olan şarkıcı Yıldız Tilbe vasiyetini açıkladı.

Yıldız Tilbe "Öldüğüm zaman cenazeme 1 tane politikacı siyasetçi istemiyorum" diyerek şunları yazdı:

"Gelmesinler. Cenazeme gelirken demir para büyüklüğünde taşlar koyun cebinize, 1 politikacı gelirse taşlayın, gitmezlerse ben kalkarım Allah'ın izniyle, belki birkaçını da götürürüm, hiçbirini istemiyorum."

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Tilbe Miraç Kandili için de bir paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

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Yıldız Tilbe sosyal medya

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