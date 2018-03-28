Yıldız Tilbe ve Said-i Nursi akraba mı?

O Ses Türkiye'de jüri olarak görev yapmaya başladığından beri eskisinden daha çok gündem olan Yıldız Tilbe, sosyal medyayı da aktif kullanıyor. Özellikle attığı komik ve ironik tweetlerden sonra binlerce beğeni ve paylaşım alan sanatçı, sanki bir fenomen... Son olarak Yıldız Tilbe'nin Said-i Nursi ile ilgili attığı tweetler ise dikkat çekti.
Said-i Nursi'nin ölümünün yıldönümü olan 23 Mart'ta "Said-i Nursi benim akrabamdır, Allah'ın Rahmeti üstüne olsun, ki öyledir. Bana bu konuda hakaret edenler, bana değil kendilerine hakaret etmiştir. Allah onların da ölmüşlerine rahmet etsin" tweeti atan Tilbe'ye takipçilerinden farklı tepkiler geldi.
Habertürk yazarı Sevilay Yılman ise Said-i Nursi ve Yıldız Tilbe'nin akraba olup olmadığını inceledi ve köşesine taşıdı. İşte yazanın o bölümü:
SAİD NURSİ İLE YILDIZ TİLBE NASIL AKRABA OLABİLİR Kİ?
“DAM üstünde saksağan” desem hiç de aşırıya kaçmış olmam. Çünkü Yıldız Tilbe’nin önceki gün sosyal medya hesabı üzerinden ortaya attığı iddia, tam da bu deyime karşılık geliyor. Nereden aklına esti, neden böyle bir şeyi yazma gereği duydu bilmiyorum Tilbe ama önceki gün vefatının yıldönümünde anılan Said Nursi’yle ilgili Twitter hesabından, “Benim akrabamdır, Allah’ın rahmeti üstüne olsun” şeklinde yazması birçok insan gibi benim de dikkatimi çekti.
Tabii ben bazıları gibi öfke duymadım bu yazdıklarına. Sadece merak ettim ve “Olabilir mi?” deyip bunun üzerinde bütün gün internete girip hem Tilbe’nin, hem de Said Nursi’nin yazılmış biyografilerini inceleyerek bu iddiasının doğru olup olamayacağını sorguladım.
Ve gerçek şu ki, bulamadım bir bağ. İki ismin de köklerinde Kürtlük olmasının dışında bir ilişki yakalayamadım. Ha eğer Yıldız Tilbe sırf bu nedenden dolayı Said Nursi’nin akrabası olduğunu iddia ediyorsa ona bir şey diyemem, ama biliyoruz ki bu doğru değil. Çünkü akrabalık dediğimiz şey kan bağı olmasını zorunlu kılar.
YILDIZ TİLBE NEDEN BÖYLE BİR VURGU YAPTI?
Okuduklarımdan hareketle söylüyorum; kendisi İzmir doğumlu ama baba tarafı Ağrı’ya, anne tarafı Tunceli’ye dayanıyor. Baba Kürt Sünni, anne Zaza Alevi... Said Nursi ise Bitlis kökenli, Kürt ve Sünni. Ama çok yer görmüş, çok yere gitmiş gelmiş. Sadece yurtiçi de değil üstelik. Petersburg, Varşova, Viyana gibi kentleri bile ziyaret etmiş. Çok genç yaşında Şirvan, Siirt, Doğubayazıt, Mardin ve Van’a filan da gitmiş. Dedim ki, acaba Tilbe’yle akrabalığının nedeni kısa süreli de olsa Ağrı Doğubayazıt’ta kaldığı zamandan dolayı filan mı? Ama o da olamaz; çünkü Said Nursi’nin hiç evlenmediği ve bir çocuk sahibi olmadığı da biliniyor.
Gerçekler buyken Tilbe’nin neden böyle bir akrabalık ilişkisine vurgu yaptığını anlamak zor. Eğer bunu moda deyimle sırf konjonktüre uygun davranmak için ortaya attıysa çok ayıp etmiş. Yok eğer gündeme gelmek için filan yaptıysa iki katı ayıptır yaptığı. Eğer ciddi ciddi böyle bir akrabalığı olduğuna inandığı için söylediyse de o zaman kim ona bunu söyledi ve inandırdıysa uyarayım fena keklemiş. Çünkü o kadar bakındım, araştırdım, taradım maalesef ben Yıldız Tilbe ile Said Nursi’nin akrabalığına işaret eden herhangi bir kaynak bulamadım.
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