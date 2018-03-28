Yıldız Tilbe ve Said-i Nursi akraba mı?

O Ses Türkiye'de jüri olarak görev yapmaya başladığından beri eskisinden daha çok gündem olan Yıldız Tilbe, sosyal medyayı da aktif kullanıyor. Özellikle attığı komik ve ironik tweetlerden sonra binlerce beğeni ve paylaşım alan sanatçı, sanki bir fenomen... Son olarak Yıldız Tilbe'nin Said-i Nursi ile ilgili attığı tweetler ise dikkat çekti.

Said-i Nursi'nin ölümünün yıldönümü olan 23 Mart'ta "Said-i Nursi benim akrabamdır, Allah'ın Rahmeti üstüne olsun, ki öyledir. Bana bu konuda hakaret edenler, bana değil kendilerine hakaret etmiştir. Allah onların da ölmüşlerine rahmet etsin" tweeti atan Tilbe'ye takipçilerinden farklı tepkiler geldi.

Habertürk yazarı Sevilay Yılman ise Said-i Nursi ve Yıldız Tilbe'nin akraba olup olmadığını inceledi ve köşesine taşıdı. İşte yazanın o bölümü:

SAİD NURSİ İLE YILDIZ TİLBE NASIL AKRABA OLABİLİR Kİ?

“DAM üstünde saksağan” desem hiç de aşırıya kaçmış olmam. Çünkü Yıldız Tilbe’nin önceki gün sosyal medya hesabı üzerinden ortaya attığı iddia, tam da bu deyime karşılık geliyor. Nereden aklına esti, neden böyle bir şeyi yazma gereği duydu bilmiyorum Tilbe ama önceki gün vefatının yıldönümünde anılan Said Nursi’yle ilgili Twitter hesabından, “Benim akrabamdır, Allah’ın rahmeti üstüne olsun” şeklinde yazması birçok insan gibi benim de dikkatimi çekti.