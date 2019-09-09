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Yıldızlarla dolu kadrosuyla O Bölüm 2 hızlı bir başlangıç yaptı

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SİNEMA TV  | 09.09.2019 10:06 | Son Güncelleme

ABD sinemalarında bu hafta O Bölüm 2 rüzgarı esti. İşte 6-8 Eylül 2019 ABD Box Office rakamları...

ABD'de hafta sonu seyirci rakamlarına göre derlenen Box Office rakamları belli oldu. Kod Adı: Angel kısa süren liderliğini O Bölüm 2'ye kaptırdı.

Başrollerini Jessica Chastain, James McAvoy, Bill Hader, Jay Ryan, Isaiah Mustafa ve Andy Bean'in paylaştığı O Bölüm 2 (It: Chapter Two), 91 milyon dolarlık hasılatıyla gişe listesine zirveden giriş yaptı.

Geçtiğimi 2 haftanın lideri Kadı Adı: Angel (Angel Has Fallen), 6 milyon dolarla ikinci sıraya gerilerken, 5.4 milyon dolarlık hasılatıyla Seth Rogen imzalı komedi yapımı Uslu Çocuklar (Good Boys) üçüncü sırada yer aldı.

Yılın en çok konuşulan filmlerinden Aslan Kral (The Lion King) 4.2 milyon dolarla listenin dördüncü sırasında yer alarak iddiasını sürdürdü. Listenin beşinci sırasında Alex Kendrick'in yönetmenliğini üstlendiği dram filmi Overcomer yer aldı. 3.8 milyon dolarlık hasılat elde eden Overcomer’ı 3.7 milyon dolarla Dwayne Johnson ve Jason Statham'in başrolünde yer aldığı spin-off filmi Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw (Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw) takip etti.

Listenin devamında sırasıyla; 2.3 milyon dolarla The Peanut Butter Falcon, 2.3 milyon dolarla Scary Stories to Tell in the Dark, 2.2 milyon dolarla Ready or Not ve 2.2 milyon dolarla Dora and the Lost City of Gold filmleri yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD box office ABD Box Office rakamları O Bölüm 2 Kod Adı: Angel

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