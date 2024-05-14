Sosyal medya fenomeni Ariella Nyssa yaz sezonuna hızlı başladı! Bikinisiyle sahilde dans ettiği anları paylaştı... Beden pozitifliği hatırlatması yaptı

Sosyal medyada yaratılan kusursuz güzellik kalıplarına meydan okuyarak beden olumlamasına yönelik paylaşımlarda bulunarak dünyaya yayılan geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ariella Nyssa soluğu plajda aldı.

Fenomen isim siyah bikinisiyle dans ettiği anları, "Çok güzel görünüyorsun. Başkalarının senin hakkında ne düşündüğünü kafana takma. Vücudunu bilen tek kişi sensin. Vücudunda yaşayan. Yani kesinlikle yapabildiğin en iyi hayatı yaşa. Dans et, koş, yüz, istediğini giy" notuyla paylaştı.

Fenomen ismin paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gerçekten çok güzelsin" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "İlham verici" yorumunda bulundu.