Kadınlar bir anda saç saça baş başa kavgaya tutuştu! Yoldan geçenler ayırmakta zorlandı... Turistlerin kavgası saniye saniye kamerada

MYNET|DIŞ HABERLER İspanya'nın Mayorka bölgesinin güneydoğu kıyısında barlar ve restoranlarla dolu bir bölge olan Cala d'Or'da iki İngiliz turist arasında bir anda kavga başladı.

İki kadın saç saça baş başa kavgaya tutuşurken çevredekilerin onları ayırmak için araya girmek zorunda kaldı. O anlar sosyal medyadan paylaşılınca geniş yankı uyandırdı.

Olay kadınların çevredekilerin yardımıyla birbirinden ayrılmasından sonra tamamen bitti. Olaya ilişkin olarak polis ekiplerinin bölgeye çağrılmadığı belirtildi.







