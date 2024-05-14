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    4. Kadınlar bir anda saç saça baş başa kavgaya tutuştu! Yoldan geçenler ayırmakta zorlandı... Turistlerin kavgası saniye saniye kamerada

    Kadınlar bir anda saç saça baş başa kavgaya tutuştu! Yoldan geçenler ayırmakta zorlandı... Turistlerin kavgası saniye saniye kamerada

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    14.05.2024 08:35
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    İki İngiliz turistin İspanya'nın Mayorka bölgesindeki sokak ortasındaki kavgası saniye saniye kameraya yansıdı. Görgü tanıkları kadınların kavgasını ayrımak için yoğun bir çaba sarf etti. O anlar çevredekilerin cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

    MYNET|DIŞ HABERLER İspanya'nın Mayorka bölgesinin güneydoğu kıyısında barlar ve restoranlarla dolu bir bölge olan Cala d'Or'da iki İngiliz turist arasında bir anda kavga başladı.

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    İki kadın saç saça baş başa kavgaya tutuşurken çevredekilerin onları ayırmak için araya girmek zorunda kaldı. O anlar sosyal medyadan paylaşılınca geniş yankı uyandırdı.

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    Olay kadınların çevredekilerin yardımıyla birbirinden ayrılmasından sonra tamamen bitti. Olaya ilişkin olarak polis ekiplerinin bölgeye çağrılmadığı belirtildi.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya İspanya kavga
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