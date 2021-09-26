"Yılın en güzel yüzü: Hande Erçel" haberi yalan çıktı

İngiliz Glamour dergisinin süper model Thylane Blondeau hakkında web sitesinde yayınladığı bir haber ortalığı karıştırdı.

Dergi, modelin bağımsız eleştirmen TC Candler’ın 1990’dan beri her sene yaptığı ‘Yılın en güzel yüzleri’ listesinin 6 yaşındayken birincisi olduğunu, 2021’de bu unvanın Hande Erçel’e gittiğini yazdı. Ancak derginin haberinde yanlışlık vardı. Çünkü ‘Yılın en güzel yüzü’ 30 Kasım’da belli olacak.

Bu yanlış bilgi üzerine Ürdün’de bir site “Glamour Hande Erçel’i 2021’in en güzel kadını ilan etti” diye haber yaptı.

Bizde de sosyal medyaya böyle yansıdı. Oysaki Hande Erçel henüz TC Candler’ın listesine giren 100 adaydan biri. Yıldızların hayranlarının verdiği oylarla belirlenen en güzel yüzler çekişmesinin bu yılki sonucu, 1 ay sonra açıklanacak.

Hayranlarının önerisi ve oylarıyla belirlenen ilk 100’e giren yüzler arasında Hande Erçel ile birlikte Çağatay Ulusoy, Akın Akınözü, Barış Murat Yağcı var.



