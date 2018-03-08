'Yılın Kadını' anketinin sonucu belli oldu

KizlarSoruyor, üyelerine "8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün sembolü, yılın en popüler başarılı kadını sence kim?" sorusunu yönlendirdi.

KizlarSoruyor'un Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği ve 11 bini aşkın kişinin katıldığı ankette Müge Anlı oyların %38'ini alarak yılın kadını seçildi. Televizyon programlarıyla adından söz ettiren, birçok hassas konuyu gündeme getirip çözüme kavuşmasına katkıda bulunan Anlı, kadınlar için okuma-yazma seferberliği başlatarak önemli bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirmişti.

Ankette "Saçım Saçın Olsun" projesine verdiği destekle gündeme gelen Belçim Bilgin ikinci olurken, kadın ve çocuk konularına duyarlılığı ve desteğiyle tanınan köşe yazarı Ayşe Arman ve başarılı senaryolarıyla güçlü bir kadın senarist olan Gülse Birsel üçüncülüğü paylaştı.

Kadınlar açık ara Müge Anlı dedi, erkekler Ayşe Arman ve Müge Anlı arasında kaldı

Ankette kadın erkek dağılımında ise; kadınların %42'si Müge Anlı'yı seçerken, en yakın rakibi Belçim Bilgin % 23, Ayşe Arman ise % 15 oy aldı. Erkekler ise yüzde 30'ar oyla Müge Anlı ve Ayşe Arman arasında kaldı. Genel toplamda Müge Anlı, kadınlardan aldığı yüksek oy oranıyla en yakın rakibi Belçim Bilgin'den %15 daha fazla oy alarak yılın kadını seçildi.