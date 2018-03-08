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'Yılın Kadını' anketinin sonucu belli oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.03.2018 00:31 | Son Güncelleme

KizlarSoruyor tarafından düzenlenen “Kadınlar Günü’nün Sembolü Yılın Kadını” anket sonuçları açıklandı. Ankette "Yılın Kadını" Müge Anlı seçildi.

'Yılın Kadını' anketinin sonucu belli oldu

KizlarSoruyor, üyelerine "8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün sembolü, yılın en popüler başarılı kadını sence kim?" sorusunu yönlendirdi.

KizlarSoruyor'un Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği ve 11 bini aşkın kişinin katıldığı ankette Müge Anlı oyların %38'ini alarak yılın kadını seçildi. Televizyon programlarıyla adından söz ettiren, birçok hassas konuyu gündeme getirip çözüme kavuşmasına katkıda bulunan Anlı, kadınlar için okuma-yazma seferberliği başlatarak önemli bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirmişti.

Ankette "Saçım Saçın Olsun" projesine verdiği destekle gündeme gelen Belçim Bilgin ikinci olurken, kadın ve çocuk konularına duyarlılığı ve desteğiyle tanınan köşe yazarı Ayşe Arman ve başarılı senaryolarıyla güçlü bir kadın senarist olan Gülse Birsel üçüncülüğü paylaştı.

Kadınlar açık ara Müge Anlı dedi, erkekler Ayşe Arman ve Müge Anlı arasında kaldı
Ankette kadın erkek dağılımında ise; kadınların %42'si Müge Anlı'yı seçerken, en yakın rakibi Belçim Bilgin % 23, Ayşe Arman ise % 15 oy aldı. Erkekler ise yüzde 30'ar oyla Müge Anlı ve Ayşe Arman arasında kaldı. Genel toplamda Müge Anlı, kadınlardan aldığı yüksek oy oranıyla en yakın rakibi Belçim Bilgin'den %15 daha fazla oy alarak yılın kadını seçildi.

Göğsümüzü kabartıp takdir toplayan yılın kadını Nurten Öğretmen
KizlarSoruyor, üyelerine "Göğsümüzü kabartıp takdir toplayan yılın kadını sizce kim?" sorusunu da yönlendirdi. Çocuklar için geliştirdiği ''Baba Bana Masal Anlat'' ve ''Oyuncak Kumbarası'' projeleriyle, Dünya'daki en iyi 10 öğretmenden biri seçilen Nurten Akkuş %34 oy oranıyla ankette birinci oldu.

35 yaş altı mucitler listesinde yer alan ilk Türk kadın mucit olan bilim insanımız Canan Dağdeviren'in ikinci olduğu ankette Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği Başkanı, ekolojik müze kurucusu, Zümran Ömür üçüncü sıradaki isim oldu.

Kadın-erkek dağılımında ise farklı bir sonuç ortaya çıktı. Kadınların %38'i Canan Dağdeviren'i seçerken, erkeklerin %36'sı Nurten Akkuş'u seçti.

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müge anlı yılın kadını

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Allah onu başımızdan eksik etmesin tek başına emniyet sisteminden, jandarmadan, istihbarattan daha iyi işler çıkarıyor. evde çorabınız mı kayboldu. arayın Muge Anlı'yı hemen bulsun!
müge anlı'nın seçilmesi eyvallahçok güzel . resimdeki diger iki kişinin aday olması çok komik şaka gibi.
müge anlı mazlumun yanında.Ne Erkeğin Yanında Nede Kadının,Mazlum kimse Onun Yanında.Gerçek Adaletde budur.
Yakışır....
Yazık! Anadoludaki binlerce çilekeş analar, kadınlar yerine vitrine oynayanlar yine vitrinde kalmış...
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