Yılın utancı!

Son Güncelleme 4 saat önce MAGAZİN HABERLERİ | 25.12.2017 10:41 |4 saat önce

2017'nin bitmesine sayılı bir zaman kaldı. Bu yıl magazin gündemi, diğer senelere göre oldukça hareketli geçti. Vatan Şaşmaz cinayetinden, Murat Başoğlu skandalına, Gülben Ergen - Erhan Çelik'in boşanmasının ardından ortaya atılan iddialara kadar pek çok şey yaşandı.

Bu seneyi geride bırakmaya hazırlanırken, magazin gündeminde yaşanan skandalları ve sevindirici haberleri sizin için derledik.

2017 yılının magazin olayları

Bir yılı daha geride bırakıyoruz. Ünlüler dünyası için 2017 yılı çok hareketli geçti. Bazı gelişmeler Türkiye gündemine de taşındı.

1 / 168 Yılın en çok konuşulan magazin olayları.. Bir yılı daha geride bırakıyoruz. Ünlüler dünyası için 2017 yılı çok hareketli geçti. Bazı gelişmeler Türkiye gündemine de taşındı. Murat Başoğlu'nun yeğeni Burcu Başoğlu ile skandal görüntüleri... Yeşim Salkım'ın Gülben Ergen'e söylediği sözler... Tuba Büyüküstün'ün sevgilisi Umut Evirgen'in korumalarının, kendilerini görüntüleyen muhabiri gasp etmesi ve Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'in evlenmesi öne çıkan gelişmelerden bazılarıydı...

2 / 168 KİM O ANLARI ANLATTI Kim Kardashian, Ekim 2016'da Fransa’nın başkenti Paris’te polis kılığındaki 5 hırsız tarafından rehin alınmış ve 10 milyon dolar değerinde mücevheri çalınmıştı.

3 / 168 ABD'li magazin yıldızı, olayın üzerinden 5 ay geçtikten sonra yaşadıklarını tüm ayrıntılarıyla açıkladı.

4 / 168 Hırsızlar tarafından tecavüze uğramaktan kılpayı kurtulduğunu belirten 36 yaşındaki yıldız şunları söyledi: İçlerinden biri bacaklarımı tutuyordu, ben de korkudan ne yapacağımı bilmez bir haldeydim, üzerimde kıyafetlerim de yoktu. Beni yatağın önüne doğru çekti ve işte o an kendi kendime ‘Tamam, bana tecavüz edecekleri an bu’ dedim. Kendimi zihinsel olarak bu korkunç gerçeğe hazırlamıştım ki sonrasında vazgeçti.

5 / 168 Bacaklarımı bantladı ve elindeki silahı kafama doğrulttu. O an dua etmeye başladım. Kourtney’nin yatağın üzerindeki cansız bedenimi gördüğünde nasıl hissedeceğini düşündüm. Sonrasında onlara ‘Bizi öldürecek misiniz?’ diye sordum.

6 / 168 ‘Bir bebeğim ve ailem var lüften yaşamama izin verin’ diye onlara yalvardım. Ancak beni anlamıyorlardı. Onlara paramın olmadığını söyleyince, beni koridora sürüklediler o zaman adamların elindeki silahı net bir şekilde gördüm. Silaha ve merdivenlere baktım. Beni arkamdan vurup atabilirlerdi. Kaçmak için kendime fırsat arıyordum ama bu durumdan kurtulabileceğime dair hiçbir belirti yoktu.

7 / 168 "SOYGUN REKLAM İÇİN YAPILDI" DEMİŞLERDİ Otelin özel güvenlik uzmanı Stanulis, soygunun düzmece olduğunu iddia etmişti. İngiltere’de yayımlanan Daily Mail’e konuşan Stanulis, “Bu ya binanın içerisinde birinin işi ya da bir reklam malzemesi. Çünkü bina çok güvenli. Birileri bu 5 adama para verip Kardashian yalnızken binanın içine almış olmalı" yorumunu yapmıştı.

8 / 168 MURAT BOZ VE ESER YENENLER'İN KAÇAMAĞI Murat Boz, Emirgan’daki bir mekanda komedyen Eser Yenenler ve ortak arkadaşlarıyla buluştu.

9 / 168 Gruba ilerleyen saatlerde, yarışmacısı oldukları moda programı ile tanınan Nihal-Bahar Candan kardeşler ile Özge Bitmez isimli sarışın bir güzel eşlik etti.

10 / 168 Grup, mekândan gece yarısı ayrı ayrı çıktı. Erdal isimli şoförünü yanına alıp cipinin direksiyonuna geçen Boz, güzelleri kastederek Yenenler’e, “Gönder gelsin kardeşim” diye seslendi.

11 / 168 Ekip eğlenceye, genç komedyenin Levazım’daki lüks bir sitede bulunan villasında verdikleri, Boz’un şarkılar da söylediği partiyle devam etti.

12 / 168 Sabaha kadar süren parti bitimi villadan ayrılan Candan kardeşler ile Bitmez, karşılarında muhabirleri görünce büyük şok yaşadı. Bu sırada sitenin güvenlik görevlileri basın mensuplarını tehdit etti. Gazetecilerin geldiğini öğrenince kapıdan geri dönen Murat Boz ise geceyi kankasının evinde geçirdi.

13 / 168 Bu olaydan sonra Aslı Enver, Murat Boz'dan ayrıldı. Ancak çift bir süre sonra barıştı.

14 / 168 SIA'DAN ŞANTAJCILARA YANIT Dünyaca ünlü müzisyen Sia, çıplak fotoğraflarını satmaya çalışanlara öyle bir cevap verdi ki, adeta yer yerinden oynadı!

15 / 168 Çıplak bir şekilde balkonda olduğu sırada çekilen bir fotoğrafını hem Twitter hem de Instagram hesabından paylaşan Sia, “Birileri açıkça benim çıplak fotoğraflarımı fanlarıma satmaya çalışıyor” diye yazdı.

16 / 168 Sia fotoğrafın altına, “Paranızı tutun, burada bedavası var” notunu düştü. Fotoğrafın açıklamasına, “Everyday is Christmas” da (Her gün Noel) yazan Sia, yeni çıkacak Noel albümünün adını eklemeyi de ihmal etmedi.

17 / 168 Şantajcıların planını bozan Sia, cesur adımıyla hayranlarından da büyük takdir topladı. Sia’nın paylaşımı, 2 saatten az bir sürede 160 binden fazla beğeni alırken, fotoğrafa adeta yorum yağdı.

18 / 168 Sahnede yüzünü sarı bir perukla gizleyen Sia’nın, paylaşılan fotoğrafta, çıplak şekilde sırtını güneşe döndüğü görülüyor.

19 / 168 AMCA-YEĞEN SKANDALI! Murat Başoğlu ve yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı'nın, Bodrum'daki skandal görüntüleri sadece bu yıla değil, Türk magazin tarihine damga vuran olayların başında geliyor.

20 / 168 Görüntülerin ardından, hakkında dava açılan Murat Başoğlu ifadesinde, “Kadının adı Olga’ydı. Plajda ayaküstü tanışıp seviştik” demişti. Yeğeni de, kadının kendisi olduğunu reddetmişti.

21 / 168 Burcu Başoğlu Kabadayı'nın eşi Selçuk Kabadayı ise ifadesinde: “Görüntülere bakar bakmaz teknedeki kadının karım olduğunu anladım. Yıkıldım. O kadın, Olga falan değil. Burcu’nun ta kendisi! Ahlaksız ve reziller.” dedi ve ardından boşanma davası açtı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı da Murat Başoğlu ve Burcu Başoğlu Kabadayı hakkında "hayasızca hareketlerde bulunmak" suçundan soruşturma başlattı.

22 / 168 Hande Bermek bu olaydan sonra Murat Başoğlu'ndan boşandı.

23 / 168 Murat Başoğlu ve Burcu Başoğlu Kabadayı hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

24 / 168 BURAK ÖZÇİVİT İLE FAHRİYE EVCEN EVLENDİ 'Çalıkuşu' dizisinin setinde tanıştıktan sonra aşk yaşamaya başlayan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen Sait Halim Paşa Yalısı'nda gerçekleşen törenle dünya evine girdi.

25 / 168 Fahriye Evcen 3,5 yıldır birlikte olduğu oyuncu sevgilisi Burak Özçivit ile 29 Haziran'da evlendi.

26 / 168 Çiftin nikahını Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar kıyarken, damadın şahitliğini yapımcı Timur Savcı, gelinin şahitliğini ise Banu Savcı yaptı.

27 / 168 Düğüne, Kerem Bürsin-Serenay Sarıkaya, Kenan İmirzalıoğlu-Sinem Kobal gibi ünlü çiftler katıldı.

28 / 168 Bununla birlikte, Fahriye Evcen'in nikah esnasında giydiği gelinlik ve Burak Özçivit'in damatlığı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Sosyal medyada yayınlanan ilk karelerin ardından, kullanıcılar yeni çiftin gelinlik ve damatlığı için geçen yıl dünya evine giren Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'dan esinlenildiğini iddia etti.

29 / 168 Fahriye Evcen'in ve Neslihan Atagül'ün gelinliklerinin ve saç modellerinin neredeyse aynı olduğu yorumları yapıldı. Bu durumdan rahatsızlık duyan Fahriye Evcen, günler süren polemiğe yol açan o gelinliği diken Raşit Bağzıbağlı’yla dostluğunu noktaladı. Fahriye Evcen, Instagram’da Raşit Bağzıbağlı’yı takipten çıkardı. Ancak bu haberin sosyal medyada yayılması üzerine yine aynı mecrada gelinlikli bir fotoğrafını paylaşarak Raşit Bağzıbağlı ve ekibine teşekkür etti.

30 / 168 ADRIANA LIMA - METİN HARA BİRLİKTELİĞİ Bu yılın en bomba magazin olaylarından biri de, yazar Metin Hara ile dünyaca ünlü top model Adriana Lima'nın aşk yaşamaya başlamasıydı.

31 / 168 Bodrum'da el ele görüntülenen çiftin beraberliğiyle ilgili olarak 'reklam aşkı' yorumu sıkça yapıldı.

32 / 168 Çıkan her olumsuz yorumdan sonra Hara ve Lima, aşklarını sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla güçlendirdi.

33 / 168 Lima, kısa bir süre önce de sevgilisi Hara'nın paylaştığı bu fotoğrafa, "Dünya senin gibi daha fazla kalbe ihtiyaç duyuyor. Seni tüm ruhumla seviyorum güzel, yakışıklı ve seksi adam..." notunu düştü. Ünlü modelin bu yorumu sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

34 / 168 İkili son olarak Miami'de böyle görüntülenmişti.

35 / 168 ALİŞAN İLE EDA EROL'UN NİŞAN ATMASI Müzmin bekar Alişan, Esra Erol'un kardeşi Eda Erol ile aşk yaşamaya başlamış ve kısa bir sonra da nişanlanmıştı.

36 / 168 Evlilik tarihini de Ekim olarak belirleyen çift şok bir kararla ayrıldı.

37 / 168 Eda Erol, Instagram hesabından paylaşılan notla ayrılığı duyurdu: Çok değerli nişanlımla yollarımızı iki medeni insan gibi ayırdık. Her şey için teşekkür ederim

38 / 168 Alişan çıkan haberlerden sonra sessizliğini bozdu ve Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı: Eda ile nişanı attığımız haberleri doğrudur. Birlikteliğimizin evlilikle noktalanmasını isterdik. Maalesef olmadı. Nişanlılık zaten birbirini tanıma sürecidir. Biz bu süreçte anlaşamayacağımızı anladık. Konuşarak karşılıklı ayrılık kararı alıp ailelerimize bildirdik. Onlar bizleri barıştırmak için gerekli çabayı sarfettiler sağolsunlar. Ama iki yetişkin olarak biz verdiğimiz karardan eminiz. Bu ayrılık kararından sonra kötü hikaye taraflar birbirine düşman, küs ya da karşılıklı iddialar beklemeyin. Eda benim hayatımda hep iyi ve hanımlığı ile hatırlanacak biri ve ailesi. Tüm basın mensuplarından ricam bu süreçte ilişkimizle ilgili kuracağınız her cümle birey olan ve ayrılık kararını alan bizlerden daha çok ailelerimiz üzmektedir. Biz onları zaten üzdük. Bu konuda gerekli hassasiyeti göstermesinizi istiyorum.

39 / 168 EŞİNDEN BOŞANMADAN ÖNCE SELİN İMER İLE AŞK YAŞAYAN MUSTAFA CECELİ Eski eşi Sinem Gedik'ten boşandıktan bir hafta sonra Selin İmer'le evleneceklerini açıklayan Mustafa Ceceli uzun süre magazin gündemini meşgul etti.

40 / 168 Boşanmadan önce Selin İmer ile birlikteliği ortaya çıkan ünlü şarkıcıya, kendilerine 'cecelist' adını veren hayranları sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Ceceli'nin, İmer ile fotoğraflarını gören hayranları olumsuz yorumlar yağdırdı.

41 / 168 Ceceli ve İmer, 11 Temmuz'da aile arasında yapılan sade bir törenle evlendi.

42 / 168 AŞK BİTTİ! 6 yıl önce evlenen ve bu evlilikten ikiz çocukları olan Tuba Büyüküstün ile Onur Saylak, aralarındaki krizi aşamadı.

43 / 168 Sürekli haklarında boşanma dedikoduları çıkan çiftin yolları ayrıldı.

44 / 168 Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak, tüm çabalarına rağmen evliliklerini kurtaramadı.

45 / 168 Çift tek celsede boşandı.

46 / 168 SEVGİLİSİ EVLİ ÇIKTI Ebru Şallı, hiç şüphe yok ki bu yılın en çok konuşulan ünlülerin başında geliyor. Önce Arda Turan ile yazışmaları sosyal medya düştü, ardından da 'çıplak fotoğraf şoku' yaşadı.

47 / 168 Son olarak ise, sevgilisi Uğur Akkuş'un evli olduğu ortaya çıktı. Eş Gonca Akkuş hatta hamile olduğunu ve bu olaydan sonra çocuğunu aldırdığını açıkladı.

48 / 168 Çıkan haberlerden sonra Uğur Akkuş, Ebru Şallı’yla ortak bir basın açıklaması yaptı

49 / 168 İşadamı, Şallı’yla 3 aydır görüştüklerini, evliliğinin ise 3 yıl önce sona erdiğini öne sürdü: “Biz 3 aydır seviyeli, dürüst, doğru, saygılı bir ilişki içindeyiz. Her şey açık ve ortada. Kimse kimseyi kandırmadığı gibi bir dava süreci olduğu için insanların özel hayatını etkilememek ve evlilik kurumuna duyduğumuz saygıdan dolayı zamanı gelince gereken detayları konuşmayı uygun görüyoruz. Ancak 3 yıl önce biten bir evlilik ve boşanma süreci olduğu için detayların fazla konuşulmamasını ümit ediyoruz.”

50 / 168 Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'un bu açıklamasından sonra, Gonca Akkuş, 'Duymayan Kalmasın' programına bağlanarak olay yaratacak açıklamalarda bulundu:

51 / 168 * Benim arabamla, benim paramla, benim şoförümle alışverişe çıkıyor. * Benim için 'akli dengesi bozuk' demişler, istedikleri devlet hastanesine gidip istedikleri raporu alabilirim...

52 / 168 *Kıskançlık yüzünden beni darp etmişti. Bu zina olayı ortaya çıkınca dava açtım. * Bu olayda asıl suçlu olan benim eşimdir. Bana çıkıp 'Ben aşık oldum Gonca' deseydi, 'tamam' derdim.

53 / 168 * 3 yıldır süren bir boşanma davası yok. Bir yıl önce dava açtım. 3 yıllık bir boşanma davası varsa neden çocuk yapalım. Ben çocuk aldırdım. * Eşim bana bir gün Whatsaap'tan 'Ebru Şallı'nın, fotoğrafları çıkmış' dedi. Sonra internete baktım, bulamadım. Eşim bana fotoğrafları gönderdi. 'Bu o değildir' dedim. 'Hayır o sezaryen izi var' dedi. Eşim bana fotoğrafları gönderdiğinde henüz medyaya düşmemişti. Ebru Şallı'ya ait olduğu iddia edilen çıplak fotoğraflar eşime atılmış olabilir.

54 / 168 * Ebru Şallı ile tanıştıktan sonra bana üçüncü çocuk için ısrar etmeye başladı. Yaptık ve oldu. Sonra bu olay patladı ve ben çocuğu aldırdım.

55 / 168 ITIR ESEN'E ŞOK ÜZERİNE ŞOK! Miss Turkey 2017 Yarışmasında birinci seçilen Itır Esen'in tacı, sosyal medyada 15 Temmuz şehitleriyle ilgili yaptığı bir paylaşım nedeniyle geri alındı.

56 / 168 Miss Turkey basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre; "Miss Turkey World" kraliçesi seçilen Itır Esen'in Twitter üzerinden 15 Temmuz şehitleriyle ilgili yaptığı bir paylaşımın incelemeye alındığı kaydedildi.

57 / 168 Açıklamada görüşlerine yer verilen Miss Turkey Başkanı Can Sandıkçıoğlu, kuruluş amacı Türkiye'yi dünya çapında tanıtmak ve imajına katkıda bulunmak olan yarışmanın organizasyonunun böyle bir paylaşımı kabul etmesinin mümkün olmadığını ifade etti. Sandıkçıoğlu, bu paylaşımı nedeniyle Itır Esen'in tacının geri alındığını bildirdi.

58 / 168 Esen'in tacının alınmasının ardından jüri puanlamasına göre ikinci olan Aslı Sümen birinci, puan sıralamasında üçüncü olan Pınar Tartan ikinci, dördüncü sırada olan Yasemin Çoklar ise üçüncü oldu.

59 / 168 Tweet ortaya çıktıktan sonra büyük tepki çeken Itır Esen hakkında 15 Temmuz gazisi 33 kişi 1'er kuruştan 33 kuruşluk tazminat davası açtı, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

60 / 168 MUHABİRİ EZDİ! Oktay Kaynarca, Bebek trafiğinde, üzerine otomobil sürdüğü bir gazetecinin yaralanmasına yol açtı.

61 / 168 Evinden, yanında bir kadın arkadaşıyla ayrılan ünlü oyuncu, o sırada fotoğrafları çekilince sinirlendi.

62 / 168 Muhabirleri gören genç kadın öne eğilip yüzünü gizlemeye çalışırken, Kaynarca direksiyonu gazetecilerin üzerine kırdı.

63 / 168 Araç, Milliyet muhabiri Seçkin Şenvardar’ın ayaklarının üzerinden geçti. Olay sonrası ayağında doku travması oluşan Şenvardar, iki gün iş göremez raporu aldı.

64 / 168 NUSRET DÜNYA GÜNDEMİNDE İşletmeci Nusret Gökçe, 2017 yılında sadece Türkiye'de değil dünyada da en çok konuşulan isimlerin başında geliyor.

65 / 168 Sosyal medyadaki paylaşımlarla ünü ülke sınırlarını aşan Gökçe, tuzlama hareketiyle fenomen haline geldi.

66 / 168 Hatta dünyaca ünlü dizi Narcos'un tanıtımında bile kendine yer buldu.

67 / 168 Tuzlama hareketi meşhur olmadan önce Instagram'da 300 bin takipçisi olan Nusret'in şu an 9,4 milyon takipçisi bulunuyor.

68 / 168 GÜLBEN ERGEN İLE ERHAN ÇELİK ARASINDA GERİLİM Gülben Ergen ile Erhan Çelik iki yıl süren evliliklerini geçtiğimiz yıl tek celsede bitirmişti. Gülben Ergen, evliliğini sürpriz bir şekilde sonlandırdıktan sonra eski eşi Erhan Çelik ile ilgili olarak İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.

69 / 168 Mahkeme 4 Ekim tarihinde, Erhan Çelik'in, Gülben Ergen'e "şiddet, tehdit, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeşi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması", Ergen'in "konutuna, bulunduğu yerlere, işyerine, çocuklarına, çocuklarının bulunduğu yerlere ve okullara '50 metreden fazla yaklaşmaması' için uyarılmasına" karar vermişti.

70 / 168 Gülben Ergen'in Erhan Çelik hakkında aldırdığı tedbir kararının ardından sunucu Erhan Çelik de karşı atağa geçti. Erhan Çelik'in avukatı, İstanbul 14. Aile Mahkemesi'ne başvuruda bulunarak Gülben Ergen hakkında tedbir kararı aldırdı. Buna göre Gülben Ergen, Erhan Çelik'in evine ve işyerine 50 metreden fazla yaklaşamayacak.

71 / 168 Ayrıca Ergen, Erhan Çelik'e yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunamayacak. Ayrıca şiddete uğramamış olsa bile Çelik'in yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin haller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşamayacak.

72 / 168 İhlalin devamı halinde ise her tekrarda bu sürenin 15 günden 30 güne kadar zorlama hapis cezasına dönüştürülebileceğine de vurgu yapmıştı. Ayrıca mahkeme, Gülben Ergen'in Erhan Çelik'i iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesine de karar vermişti.

73 / 168 Ayrıca Ergen, Erhan Çelik'e yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunamayacak. Ayrıca şiddete uğramamış olsa bile Çelik'in yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin haller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşamayacak. Mahkeme Gülben Ergen hakkındaki tedbirin 3 ay süreyle uygulanmasına karar verirken, tedbir kararına aykırı hareket etmesi halinde ise 3 günden 10 güne kadar zorlama hapis cezası verilmesine hükmetmişti.

74 / 168 Erhan Çelik, Ergen'in tedbir kararı aldırmasından sonra Instagram hesabından şu açıklamayı yapmıştı: "Birlikte olduğumuz süre içerisinde kendi evladımdan ayırmadığım hatta bana baba diyen çocukları sözde korumak adına karar aldırmış. Neymiş? Çocuklarına zarar verebilirmişim! Allah neden ıslah etmiyor bunu bilmiyorum ama mutlaka bir nedeni vardır. İki buçuk yılı evli 5 yıl oturduğum sitede hala pek çok görüştüğüm komşum ve dostum var. Geçenlerde yine yakın bir dostumu görmek için gittiğim sitede aracının sileceğine bir kartpostal bıraktım. Doğum günümde bana verdiği, üzerinde evlatlarımızın, benim ve kendisinin adının yazılı olduğu...

75 / 168 Hani Sabah Gazetesi manşet yaptı ya, o haberdeki kartpostalın aynısı. Ancak biliyorsunuz; o kartpostalda evliyken gayrı ahlaki ilişki yaşadığı, kendisi de evli olan Tolga Duğles ve kızının adı yazılıydı. Meğer aynı günlerde aynı kart postalı evli sevgilisine de onun ve kızının adını yazarak vermiş. Bu kartpostalı aracının sileceğine bırakmamdan hareketle şimdi çocuklarının can güvenliği yok diye mahkemeye başvurmuş. Üstüne üstlük bunu yaşadığı gayri ahlaki ilişkiyi sansürleyerek bir kez bile haber yapmayan yazı yazdığı grubu haber yaptırmış. Meğer evine de saldırılmış, kırılmış, dökülmüş. Sözde ev ve aracına yapılan saldırı kamera kayıtlarıyla mevcutmuş ve bunu yapanı biliyormuş. Doğrudur, hem evde hem de sitenin her noktasında kameralar var. Bunu bağlı bulunduğu gruba haber yaptıran ama ne evine ne de arabasına saldırı görüntülerini ortaya çıkarmayan, yayınlatmayan kişi bu ülkenin görebileceği en büyük iftiracıdır.

76 / 168 İş yargıda deyip insanları aptal yerine koyamazsınız. Madem hem ev hem de aracınıza saldırı görüntüleri var; laf kalabalığı, anneyim, çocuklarım demez bunu yapanı ifşa edersiniz. Ama amaç başka. Kafa bulandırma, hedef saptırma. Evliyken, evli biriyle ilişki yaşayıp bunun delilleri ile ortaya çıkması üzerine algıyı önce yıllardır husumeti olan kadınlara, ardından arabasında ne zaman yapıldığı belli olmayan çiziklerden yola çıkarak "arabam bıçaklandı" gibi abartılı durumlara getiriyor. Ev ve aracına saldırı kamera görüntülerini vakit kaybetmeden yayınlamayan müfteridir, iftiracıdır ve artık bildiğiniz gibidir. Vesselam..."

77 / 168 YEŞİM SALKIM'DAN GÜLBEN ERGEN'E ŞOK SÖZLER Yeşim Salkım, geçtiğimiz aylarda iki farklı magazin programına telefonla bağlandı ve yaptığı açıklamalarla yer yerinden oynadı!

78 / 168 Ağlayan ve konuşurken sesi titreyen Salkım, “Onun kasetlerini ilk gören kişi benim. Ben otel odalarında basılmadım, onun gibi kimsenin metresi olmadım” sözleriyle eski eşi Hakan Uzan’dan boşanmasından sorumlu tuttuğu Gülben Ergen’i hedef aldı.

79 / 168 “O kadının başka bir yuva yıkmasına artık izin vermeyeceğim” diyen Salkım, sosyal medyada kendisini mahkemeye vereceğini açıklayan Ergen’e meydan okudu.

80 / 168 Şarkıcı, “Bu dünya ikimize fazla kızım, büyük hesaplaşma başladı. Ölene kadar senin peşini bırakmayacağım. Senin ben nelerini dökeceğim ortaya!” dedi.

81 / 168 Gülben Ergen ise dava açtı.

82 / 168 'BEN HASTAYIM ÇOCUK SAKAT DOĞAR' Mehmet Ali Erbil, ağustos ayında Nişantaşı'ndaki bir otelin çıkışında şarkıcı Nevin ile görüntülenmişti.

83 / 168 Bir ay sonra, Nevin ve Erbil hakkındaki bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Nevin'in hamile olduğu öne sürüldü ve şarkıcı bu haberleri doğruladı. Nevin, Mehmet Ali Erbil'in baskısı yüzünden çocuğu aldırdığını söyledi.

84 / 168 Şarkıcı, Erbil'in sözlerini şöyle açıkladı: "Hamile olduğumu 30 Ağustos’ta öğrendim. Şu an 6.5 haftalık hamileyim. Mehmet Ali çocuğu doğurmamı istemiyor. ‘Bebeği hemen aldır, ben hastayım bakamam. O çocuk kaç sene baba görecek. Doğurursan senin hakkında ne söylerler’ diyor."

85 / 168 Nevin'in bu açıklamalarından sonra Mehmet Ali Erbil de suskunluğunu bozdu. Erbil, "Benim için aile kavramı çok önemli bugüne kadar eşlerime olsun çocuklarıma olsun hep korumacı oldum, hep saygılı davrandım. Bu konularda konuşmak istemiyorum. Ama artık olaylar öyle bir raddeye geldi ki bir çocuk bir yavru iki insanın sevgisinden oluşur, böyle bir şey yok ortada. İki, üç kez görüştüğüm insandan ben nasıl çocuk sahibi olabilirim? Bugüne kadar böyle bir şey yaşamadım, böyle bir şey yaşamam da. Ama daha önceki çocuklarım sevgiden doğmuş parçalarım. İş başka raddeye geldi 2. el arabaya kadar istediler benden. 260 bin TL değerinde. Nevin hamileliği sonlandırdı." dedi.

86 / 168 Ama olay daha da büyüdü ve Nevin bu açıklamalardan sonra bir kez daha konuştu: "Onu Allah’a havale ettim. 30 Ağustos’ta hamile kaldığımı öğrendim. Onu aradım, test sonucunu gönderdim. ‘Ben hastayım çocuk sakat doğar’ gibi laflar etti. ‘Ben senden en ufak bir şey istemiyorum sadece ismini ver’ dedim. Hastaneye abisi Mustafa Erbil ve bir arkadaşı geldi. Çantama da 5 bin dolar atmışlar.”

87 / 168 GAZETECİYİ GASP ETTİRDİ Bu yılın sürpriz aşklarından biri de Tuba Büyüküsütün - Umut Evirgen birlikteliğiydi.

88 / 168 Tuba Büyüküstün, Onur Saylak'tan boşandıktan sonra işletmeci Umut Evirgen ile bir mekanda görüntülendi. Evirgen’in korumaları durumu fark eder etmez Hürriyet muhabiri İsmail Bayrak’ın içinde olduğu aracı kovalamaya başladı.

89 / 168 Baltalimanı’nda aracın önünü kesen korumalar silah göstererek muhabirin fotoğraf makinesini gasp etti. Tüm çabasına rağmen makinesini geri alamayan Bayrak, olay sonrası Sarıyer Asayiş Büro Amirliği’ne giderek Evirgen ve korumalarından şikâyetçi oldu.

90 / 168 22 Haziran'da tutuklanan Evirgen ve iki koruması hakkında 15'er yıl hapis istemiyle iddianeme düzenlenmişti.

91 / 168 Duruşmada savunma yapan Evirgen'in avukatı Nail Gönenli, "Olayda müvekkillerin kameranın mülkiyetini kendilerine geçirme kastı veye amacı yok, tamamen fotoğrafların istenmesi durumu. Bu nedenle yağma suçunun kanunda belirtilen unsurları oluşmamıştır. Ayrıca şikayetçiler de şikayetinden vazgeçti. İddia edilen silah ne görüntülerde ne de başka bir yerde bulunamadı. Müvekkillerimin tahliyesini talep ediyorum" dedi.

92 / 168 Daha sonra söz alan duruşma savcısı da sanıkların tahliyesini istedi. Kısa bir aranın ardından duruşmayı başlatan mahkeme sanıkların tahliyesine karar verdi. Ünlü işletmeci tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Daha sonra ise Büyüküstün sevgilisine tanık oldu ve şikayetin geri çekilmesi üzerine Evirgen beraat oldu.

93 / 168 HARUN KOLÇAK HAYATINI KAYBETTİ

94 / 168 Usta sanatçı Harun Kolçak, Temmuz ayında hayatını kaybetti. Prostat kanseri tedavisi gören şarkıcı Harun Kolçak'ın doktoru, "Prostat kanseri ile ilgili görmüş olduğu tedavi süreci vardı. Genel olarak vücudun iflasıyla ilgili bir durum. Sevenlerinin başı sağolsun" dedi.

95 / 168 HARUN KOLÇAK HAYATINI KAYBETTİ Harun Kolçak, Bursa'daki Asım Kocabıyık Camisi'nde düzenlenen törenin ardından annesinin yanında toprağa verildi.

96 / 168 SELFIE REZALETİ! Cenaze töreni sırasında bazı kişiler, diğer ünlü cenaze törenlerinde olduğu gibi tabut önünde fotoğraf çektirme yarışına girdi.

97 / 168 Bu görüntüler büyük tepki topladı. Ünlü sanatçının cenazesindeki bu görüntüler sosyal medyanın da gündemine oturdu

98 / 168 Sosyal medya kullanıcıları "Yazık çok yazık" diyerek tepki gösterdi.

99 / 168 AHMET KURAL-SILA AŞKI Bu yıla damgasını vuran aşklardan biri de Sıla-Ahmet Kural birlikteliğiydi.

100 / 168 Çıkan iddialara sessiz kalan çiftin bu fotoğrafı aşkı belgeledi.

101 / 168 Kural, daha sonra ise Harbiye'deki konserinde sevgilisini yalnız bırakmadı ve el ele görüntü verdi.

102 / 168 Sıla'yı en önden izleyen Ahmet Kural, çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Onu en önde izlemek mutluluk verici. Çok terledim heyecandan. İlk kez izleyeceğim Sıla Hanım'ı. İlişkimiz çok güzel gidiyor. Bir arkadaş ortamında tanışmıştık" dedi.

103 / 168 CANER ERKİN İLE ŞÜKRAN OVALI DÜNYA EVİNE GİRDİ Oyuncu Şükran Ovalı ve Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin, 1 Ocak'ta Roma’da evlendi. Çiftin yakın dostlarının katıldığı nikah töreninde, Şükran Ovalı ve Caner Erkin hayatlarını birleştirdi.

104 / 168 Caner Erkin'in şahidi yakın arkadaşı Celil Can Müftüoğlu, Şükran Ovalı’nın şahitleri ise Gözde Seda Altuner ve Büşra Pekin oldu.

105 / 168 Şükran Ovalı düğün öncesi Caner Erkin ile birlikte bu fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

106 / 168 12 YILLIK EVLİLİK BİTTİ 5 yıllık birlikteliğin ardından 2005 yılında evlenen Mehmet Özer-Tülin Şahin çifti tek celsede boşandı.

107 / 168 Beykoz Adliyesi'nde anlaşmalı olarak tek celsede boşanan çift birbirlerinden hiçbir talepte bulunmadı.

108 / 168 RÜZGAR ERKOÇLAR EVLENDİ Üç yıl önce cinsiyet değiştirme ameliyatıyla gündeme gelen Rüzgar Erkoçlar, Tuğba Beyazoğlu ile dünyaevine girdi.

109 / 168 31 yaşındaki Erkoçlar düğün öncesi, "Heyecanlıyım, çok fazla bir şey hissedemiyorum. Yarın falan farkına varacağız herhalde" açıklamasını yaptı.

110 / 168 Tuğba Beyazoğlu ise yağan yağmura gönderme yaparak, "Düğün bereketi diyelim. İnşallah evliliğimiz güzel gider, yağmurun yağması gibi bereketli ve huzurlu gider" dedi.

111 / 168 MURAT DALKILIÇ VE MERVE BOLUĞUR BOŞANDI 2015 yılında görkemli bir törenle dünya evine giren popçu Murat Dalkılıç ile oyuncu Merve Boluğur’un boşandı.

112 / 168 İkili boşanma tarihlerinin ortaya çıkmasından dolayı mahkemeye tekrar başvurarak dava gününü 11 Eylül 2017 tarihine aldırdı.

113 / 168 Beykoz aile mahkemesinde gerçekleşen dava sonucu Murat Dalkılıç ve Merve Boluğur yollarını resmi olarak ayırdı.

114 / 168 ÖZCAN DENİZ BABA OLUYOR Yaklaşık 1 yıldır Antalyalı Feyza Aktan ile gözlerden uzak bir ilişki yaşayan Özcan Deniz’in baba oluyor.

115 / 168 5 yaşındaki oyuncunun ailesiyle de tanıştırdığı sevgilisi iki aylık hamile.

116 / 168 Her fırsatta baba olmak istediğini dile getiren sanatçı, haberi alınca büyük mutluluk yaşadı.

117 / 168 ECE'NİN FLÖRTÜ EVLİ ÇIKTI 2015 yılında Serkan Uçar'dan boşanan Ece Erken'in yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti.

118 / 168 Erken, New York Havalimanı'nda işadamı Nazım Torbaoğlu ile görüntülendi.

119 / 168 Çıkan bu haberden sonra ünlü sunucudan açıklama geldi. Erken, "Birbirimizi tanıma aşamasındaydık ama olmadı" dedi. Ancak Torbaoğlu'nun evli olduğu ortaya çıktı. Eski model Songül Yıldırım, "Nazım Torbaoğlu evlidir, ayrıca benimle de 10 yıldır ilişkisi vardır" dedi.

120 / 168 Bu açıklamadan sonra Ece Erken büyük bir şok yaşadığını söylerek şunları dile getirdi: Bana 'evli değilim, sevgilim yok' dedi. İlişkim başlamadan bitsin istedim. Nazım Torbaoğlu'nun 2 yıl önce boşandığını biliyorum. Bir adamın boşanma davası ediyor olsa bile o adamla beraber olmam.

121 / 168 Ece Erken'in açıklamalarından sonra Nazım Torbaoğlu da sessizliğini bozdu. Torbaoğlu, boşanma davasının sürdüğünü ve yarın son celsesinin görüleceğini söyledi. İşadamı, "Ece Erken evli olduğumu bilmiyordu, gerçeği kendisinden sakladım" dedi. Ancak ikili bir süre sonra yine beraber görüntülendi ve ilişkilerini sürdürme kararı aldı.

122 / 168 VATAN ŞAŞMAZ ÖLDÜRÜLDÜ Ünlü sunucu Vatan Şaşmaz, eski mankenlerden Filiz Aker tarafından öldürüldü. Aker'in daha sonra intihar ettiği öğrenildi.

123 / 168 İddiaya göre, yaklaşık 1 aydır otelde kalan Filiz Aker, saat 18.00 sıralarında 10’uncu kattaki odasına çıktı. Ailesiyle yemek programı olan Aker’in yakınları, eski mankene ulaşamayınca otel görevlilerine bilgi verildi. Odaya çıkan görevliler kapıyı çaldı ancak açan olmadı. Bunun üzerine bir süre sonra içeriye giren otel personeli kapıyı açtı.

124 / 168 İki kişiyi kanlar içerisinde giren çalışanlar, polise ve sağlık ekiplerini bilgi verdi. Sağlık ekipleri yerde yatan 43 yaşındaki Vatan Şaşmaz ve 54 yaşındaki Filiz Aker’in öldüğünü belirledi.

125 / 168 BİRCE AKALAY İLE SARP LEVENDOĞLU BOŞANDI Daha önce iki kez ayrılığın eşiğinden dönen Birce Akalay ile Sarp Levendoğlu, üçüncü kararlarından geri adım atmadı. 1 Ağustos 2014’te evlenen ünlü çift, tek celsede ayrıldı.

126 / 168 10 Ocak 2017’de Anadolu Aile Mahkemesi’ne başvuran Levendoğlu, “şiddetli geçimsizlik nedeniyle evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı” gerekçesiyle, kendisi gibi oyuncu olan eşi Akalay’dan anlaşmalı olarak boşanmak istediğini belirtmişti.

127 / 168 Mahkemeye avukatlarıyla beraber gelen Birce Akalay ile Sarp Levendoğlu’nun duruşması 10 dakikada karara bağlandı ve çift resmen boşandı.

128 / 168 Birbirlerinden herhangi bir maddi manevi tazminat ve nafaka talebinde bulunmayan ikili, boşanma kararının ardından farklı araçlarla adliyeden ayrıldı. Boşanma nedenleri arasında 35 yaşındaki Levendoğlu'nun Derya Şensoy'la aşk yaşadığı iddiaları da vardı.

129 / 168 İBRAHİM ERKAL YAŞAMINI YİTİRDİ Beyin kanaması geçiren ve 29 gün yoğun bakımda tutulan İbrahim Erkal 50 yaşında yaşamını yitirdi.

130 / 168 Ünlü ses sanatçısı İbrahim Erkal, Maltepe Başıbüyük’te bulunan evinin otoparkında baygın halde bulundu.

131 / 168 Sitenin güvenlik görevlisi tarafından fark edilen Erkal, durumun sağlık ve polis ekiplerine bildirilmesinin ardından Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Erkal, daha sonra Ulus'taki özel bir hastanede tedavi altına alındı.

132 / 168 Ünlü şarkıcı son olarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi. Ancak tüm çabalar Erkal'ı hayata döndürmeye yetmedi.

133 / 168 Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticisi Doç. Dr. Necdet Sağlam, yaptığı açıklamada, beyin ölümü gerçekleşen Erkal'ın bir süre sonra kalbinin de durduğunu belirterek, vefat ettiğini söyledi. Erkal'ın cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

134 / 168 ARDA İLE ASLIHAN 3.KEZ AYRILDI Barcelona takımında forma giyen Arda Turan ve Aslıhan Doğan'ın üçüncü baharları da kısa sürdü.

135 / 168 Milli futbolcu Arda Turan, uzun bir süredir birlikte olmasına rağmen birçok kez ayrıldığı kız arkadaşı Aslıhan Doğan’dan yine ayrıldı.

136 / 168 Turan, Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı:

137 / 168 "Aslıhan Doğan'la ilişkimizi saygı çerçevesinde sonlandırdık. Bundan sonraki hayatında kendisine sağlık ve mutluluk diliyorum. Kararımıza göstereceğiniz hassasiyet için şimdiden teşekkür ederim..."

138 / 168 İREM DERİCİ KORKUTTU Verdiği kilolarla gündeme gelen İrem Derici'nin, aşırı kilo kaybı nedeniyle sık sık hastalandığı iddia ediliyordu. Derici, son olarak 17 kilo verdiğini açıklamıştı.

139 / 168 Ünlü şarkıcı, Fulya'daki özel bir hastanede yoğun bakıma alındı. Derici'nin sağlık durumuyla ilgili, Başhekim Prof. Dr. Reha Baran, “İrem Derici; gastroenterit ve idrar yolu enfeksiyonu tanıları ile takip edilirken gelişen elektrolit dengesizlikleri, vücut toplam su dengesi bozuklukları ve solunum zorluğu nedeniyle yoğun bakım ünitesinde izlem ve tedaviye alınmıştır. Hastamızın tedavisi sürmektedir.” dedi.

140 / 168 Derici 4 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra sağlığına kavuştu.

141 / 168 DENİZ SEKİ TAHLİYE OLDU 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan üç yıldır Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda olan Deniz Seki tahliye oldu.

142 / 168 Ünlü şarkıcı ilk açıklamasında, "Ben de sizi özledim. Zorlu bir yolculuktu. Mutluyum. Biraz dinlenmek istiyorum. Sabahtan beri buradasınız, çok teşekkür ediyorum, ayaklarınıza sağlık" dedi. Deniz Seki'nin çıkışı beyaz güvercinler ile karşılandı. Seki, gözyaşları içinde güvercinleri serbest bıraktı.

143 / 168 BRANGELINA'NIN BOŞANMA MUAMMASI Angelina Jolie ve Brad Pitt’in Eylül 2016’dan beri devam eden boşanma davasının sona erdiği iddiaları bir yana, ünlü çiftin evliliğe bir şans daha vermek için boşanmayı askıya aldığı da öne sürüldü.

144 / 168 Angelina Jolie ve Brad Pitt’in boşanma davasının beklemeye alındığı iddia edildi.

145 / 168 Us Magazine'in haberine göre, çifte yakın kaynaklar, Eylül 2016’da açılan boşanma davasının beklemeye alındığını söyledi.

146 / 168 Boşanma davasının uzun sürmesinin nedeninin Brad Pitt’in, evliliğini kurtarmaya çalışması olarak açıklandı.

147 / 168 Çifte yakın bir kaynak, boşanma sürecinin durduğunu, boşanma davasını ileri götürecek bir şey yapmadıklarını ve dolayısıyla boşanmayacaklarını söyledi.

148 / 168 Aynı kişi, Pitt’in, Jolie’yi geri kazanmaya çalıştığını, bu nedenle alkolü bıraktığını da sözlerine ekledi. “Herkes onların yeniden birleşeceğini düşündü” diyen kaynak, “Boşanmaktan vazgeçtiklerini duyursalar, bu hiç de şaşırtıcı olmaz” dedi.

149 / 168 İngiliz Daily Mail’e konuşan başka bir kaynak ise, “Boşanma süreci yavaş ilerledi ve durumda bir değişiklik olmadı” dedi.

150 / 168 HAKAN BAŞ İLE BENSU SORAL EVLENİYOR İşadamı Hakan Baş, bir süredir birlikte olduğu oyuncu sevgilisi Bensu Soral'a evlenme teklif etti.

151 / 168 Baş, sevgilisine birlikte çıktıkları tekne turunda 'benimle evlenir misin?' diye sordu.

152 / 168 Heyecandan ne yapacağını bilemeyen ve gözyaşlarına boğulan Bensu Soral ise öpücüklere boğduğu sevgilisine 'evet' yanıtını verdi.

153 / 168 Çiftin önümüzdeki yaz dünya evine girmesi bekleniyor.

154 / 168 AMANDA CERNY VE CAFER LALEK Snapchat yıldızı Amanda Cerny'nin seksi pozunu görünce onu Yozgat'a davet eden Cafer Lalek adındaki Twitter kullanıcısına Cerny'den yanıt gelince Twitter çalkalandı.

155 / 168 25 yaşındaki ABD'li Snapchat yıldızı Amanda Cerny, 'Ada hayatı' yazdığı cesur bir pozunu Twitter'dan paylaştı. Pek çok takipçisinden beğeni alan Cerny'ye Türkiye'den Cafer Lalek adında bir Twitter kullanıcısı yanıt yazdı.

156 / 168 'Yozgada gelirsen seni bir gün misafir edebilirim' yazan kullanıcıya Cerny'den cevap geldi: 'Bing çok kötü bir çeviri yaptı, hahaha. Ama anladığım kadarıyla Türkiye'yi ziyaret etmem gerektiğini söylüyorsun'. Amanda Cerny'nin bu yanıtı Twitter'da adeta patladı. 3 bin Retweet ve 5 bine yakın beğeni alan bu yanıtın üstüne Cafer Lalek 'Türkçen yog mu' yazdı.

157 / 168 Ancak bu diyalog devam etti ve Amanda Cerny Twitter üzerinden Cafer Lalek'e evlenme teklifi etti.

158 / 168 Amanda Cerny paylaşımlarına devam etti. Son olarak Türk bayrağıyla çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabı üzerinden “Yeni bayrağımı asıyorum” notuyla paylaştı. Cerny, “Cafer’i rastgele seçmiştim, havalı bir bıyığı vardı. Cafer’in hesabı sahte çıksa da ben onun, ilgimi çeken Türk erkeklerinin nezaketini temsil ettiğini düşünüyorum” dedi.

159 / 168 ÖZGE İLE HACI AYRILDI Bu yıl içerisinde evlilik kararı aldıkları yönünde haberler çıkan Özge Ulusoy ve Hacı Sabancı ilişkilerini noktaladı.

160 / 168 Daha önce de ayrılık yaşayan ancak aylar sonra yeniden bir araya gelen çift, bu kez yollarını ayırdı.

161 / 168 6 yıl birliktelik yaşayan çiftten Özge Ulusoy şu açıklamayı yaptı: Bitti, çünkü tükendi.Bu hikayede benden bir külkedisi yarattılar. Sınıf farklarına inanmıyorum. Herkesin insan olduğunu ve saf sevgiyle hareket ettiğini düşünüyorum.

162 / 168 Ulusoy, ayrılığın ardından çok ağladığını da belirtti.

163 / 168 BURCU ESMERSOY YENİ BİR AŞKA YELKEN AÇTI Geçtiğimiz ay Burcu Esmersoy ve sevgilisi Berk Suyabatmaz İstinye'de objektiflere yakalandı. Çiftin ilişkilerini doğrulaması üzerine bu yılın dikkat çeken aşkları arasında yerlerini aldılar.

164 / 168 BİRCE'NİN CAN'I Geçtiğimiz yıl Sarp Levendoğlu ile evliliğini sonlandıran Birce Akalay aşkı Can Tunalı'da buldu.

165 / 168 GÖZLERDEN UZAK AŞK Genç aşıklar Can Yaman ve Bestemsu Özdemir bu yılın ilk aylarında başlayan ilişkilerini gözlerden uzak bir şekilde sürdürüyorlar.

166 / 168 SÜRPRİZ BİRLİKTELİK Geçtiğimiz aylarda Ekin Mert Daymaz'dan ayrılan genç oyuncu Hande Erçel, Daymaz'ın yakın arkadaşı Mehmet Dinçerler'le ilişkiye başlayınca gündeme bomba gibi düşmüştü.İkilinin aşkları hala devam ediyor.

167 / 168 KEREMCEM EVLENİYOR İki Yalancı dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Keremcem ve İlay Erkök çifti evliliğe ilk adımını attı.İlk Öpücük filminin galasında Erkök'ü ailesinden isteyen Keremcem aileden olumlu yanıt aldı.