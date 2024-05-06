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Yunus Emre ve Aleyna arasındaki sular durulmuyor! "Mide bulantısı" deyip...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
06.05.2024 09:35
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Yunus Emre ile Aleyna arasında sular durulmuyor. Birbirleri hakkında konuşmaktan geri kalmayan eski dostlardan Yunus Emre "Bir erkek grubumuz vardı bizim, onların uyarmasıyla, onların bazı şeyleri bana anlatmasıyla ve benim bazı şeyleri görmemle beraber ufak bir mide bulantısı geçirdim" demesi olay oldu.

Yunus Emre ve Aleyna arasındaki sular durulmuyor! "Mide bulantısı" deyip...

Survivor All Star'da Yunsu Emre, erkek arkadaşlarının uyarmasıyla bazı şeyleri anladığını ifade ederek Aleyna'ya tavır koyduğunu söyledi. Uzun süre samimi halleriyle gündeme gelen Aleyna ve Yunus Emre dostluğu bitti.

'UFAK BİR MİDE BULANTISI GEÇİRDİM'

Yunus Emre, "Aleyna'nın ailesine, kardeşine saygım var. Evet, Aleyna'nın gitmesini istemiş olabilirim ama neden istedim acaba... Bir erkek grubumuz vardı bizim, onların uyarmasıyla, onların bazı şeyleri bana anlatmasıyla ve benim bazı şeyleri görmemle beraber ufak bir mide bulantısı geçirdim. Bakıyorum benim midemi bulandıran insanlar, benim midemi bulandıran konuyla fazla muhattaplar. Çıkar birliği ne de olsa, insanlar sever çıkarlarına tutunmayı. İnsan gibi gelmedim bu hayata, insan gibi de yaşamıyorum. Hiçbir şey de umrumda değil. Dümdüz yoluma bakıyorum yürüyorum. Yol nerde biterse bitsin alnım ak, başım dik. Açıklayamayacağım hiçbir şey yoktur bu hayatta" şeklinde konuştu.

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Yunus Emre ile tartışmalarının bir anda nasıl buraya geldiğini anlayamadığını belirten Aleyna dostluğun bitme sebebini açıkladı.

"DÜELLODA ARKAMDAN..."

"Bazen de anlayamıyorum. Hangi ara bu kadar cepheler değişti, hangi ara bu kadar düşman kesilebildik bunu da anlamış değilim. Aramızda herhangi bir kötü durum yokken nasıl düelloda benim arkamdan desteklemeyin gitsin demesi, ona cephe almam için benim için yeterli bir sebep" diyen Aleyna şunları söyledi:

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"Söyleyecek hiçbir lafım yok ona. Kendisi de düellolarımda eşinin beni havaalanında beklediğini sürekli söylüyordu. Bu gidişle kendisini eşi havaalanında bekleyecek. Ben buradan gitmeden Yunus Emre gidecek. Şu an hiçbir şeyi istemediğim kadar bunu istiyorum. Yunus Emre elendikten sonra ben elenmek istiyorum."

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