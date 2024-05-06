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  4. Önce tabancayla vurdular, sonra sopayla dövdüler! Dehşet anları kamerada

Önce tabancayla vurdular, sonra sopayla dövdüler! Dehşet anları kamerada

06.05.2024 12:16
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Mardin’in Kızıltepe ilçesinde iki aile arasında silahlı kavga çıktı. Biri yoldan geçen, esnaf 3 kişinin yaralandığı silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde S.D.’nin silahla vurulduğu, yere düştükten sonra diğer grup tarafından tekme ve sopayla dövüldüğü görüldü. İşte o görüntüler...

Dehşete düşüren olay, 4 Mayıs’ta Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi 608’inci Sokak’ta meydana geldi. Husumetli iki aile arasında çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada S.D. (41), D.Ö. (23) ile yoldan geçen esnaf M.E.E. (30) yaralandı.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan S.D.'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

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Bu arada kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde hafif ticari araçtan inen S.D.’nin silahla vurulduğu, yere düştükten sonra diğer gruptan kişiler tarafından tekme ve sopayla dövüldüğü görüldü.

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Olaya karışanların yakalanması için çalışma sürüyor.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mardin silahlı kavga
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