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Yıllar önce çektirdiği mayolu fotoğrafı tekrar gündem olan Çelik deliye döndü! 'Cübbeli Ahmet Hoca'lı cevabı gündem oldu

19.03.2022 07:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıllar önce gazetede yayınlanan mayolu fotoğrafıyla çok konuşulan Çelik, bu karenin tekrar gündem olmasına isyan etti. Çelik, "Arkadaşlar ülkede topluca kullanılan antidepresan sayısı ile ilgili bir bilginiz var mı? Delirdiniz ulan!" dedi.

Yıllar önce çektirdiği mayolu fotoğrafı tekrar gündem olan Çelik deliye döndü! 'Cübbeli Ahmet Hoca'lı cevabı gündem oldu

90'lı yıllarda şarkılarıyla tanınan ve geçtiğimiz günlerde Ümit Özdağ'ın kurduğu Zafer Partisi'ne destek vermesiyle gündem olan Çelik Erişçi'nin yıllar önce bir gazetede yayınlanan mayolu fotoğrafı sosyal medyada tekrar gündem oldu.

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PAYLAŞIMA İSYAN ETTİ

Fotoğrafın tekrar gündem olmasına ve çok sayıda kişinin kendisine göndermesine adeta isyan eden Çelik, Instagram hesabından bir paylaşımda bulunarak duruma tepki gösterdi.Çelik, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:"Bugün biri bunu yayınlamış, yayını kim gördüyse işi gücü bırakmış bana bu fotoğrafı gönderiyor. Baba ben bu fotoğrafı ne yapayım? Emekli maaşı mı bağlanacak, kariyerimde eskiden vücut nasıldı ikramiyesi mi verilecek? Nedir yani devlet dairesinde çalışır gibi yapıp vatandaş sırada beklerken sosyal medyada gezen ve bu fotoyu yollayanın amacı ne?

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"HER ŞEY YOLUNDA, BİR TEK BEN GERİ ZEKALIYIM"

Senin savunma bakanın açıklama yapmış "9,5 milyon Suriyeli aldık" diye, sen zeytini neden 67 liradan yediğini anlayamıyorsun? Dolar 20 liradan 15 bandına gerilemiş, benzin uçmuş; Kimyasal olduğu için değil zamdan uçmuş! 1 kilo kıyma 125 TL. Polis meslek zorluğundan bitâp düşmüş, doktorlar yerde sürünüyor! Kadınlar öldürülüyor, çocuklara tecavüz ediliyor, yargı bunun tamamına iyi hal indirimi vermiş birileri bana bu fotoğrafı yollatacak lükse sahip! Düşünecek dertleri yok, sıkıntılı bir durum yok her şey yolunda. Bir tek ben geri zekalıyım!

"SİZE CÜBBELİ AHMET HOCA..."

Sonra bugün 18 Mart! Eeee o gün dökülen kan, senin için feda edilen canlar için ödeyeceğin kefaret ne? Çelik'in seksi fotoğrafı… Çelik'in seksi fotoğrafı… Arkadaşlar ülkede topluca kullanılan antidepresan sayısı ile ilgili bir bilginiz var mı? Delirdiniz ulan! Size Cübbeli Ahmet Hoca 10 tane daha "Manyak manyak işler" diye şarkı yapsa yine toplamazsınız. Sonra 'Geçcek' Nasıl geçcek?"

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