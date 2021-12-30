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Yıllar önce pitbull saldırısına uğradı, yaşadığı dehşeti unutamadı! ''45 dakika boyunca paramparça etmiş''

30.12.2021 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de 4 yıl önce bir tornacı dükkanında pitbull saldırısına uğrayan 16 yaşındaki Soner Edis, üzerinden yıllar geçse de yaşadığı dehşeti unutamadı. Edis, hala eskisi gibi sağlıklı yürüyemiyor. Yaşadığı travma ve fiziksel aksaklıklarından ötürü psikolojisi de bozulan Soner Edis, psikolojik tedavi görüyor. Soner annesi Yıldız Edis, ''45 dakika boyunca, o iş yerinde paramparça etmiş Soner'i köpek. Ambulans geldiğinde çocuğumu ölü gibi içerden çıkarttılar'' diyerek olay anını anlattı.

Yıllar önce pitbull saldırısına uğradı, yaşadığı dehşeti unutamadı! ''45 dakika boyunca paramparça etmiş''

Olay Mart 2018'de İzmir'in Çiğli ilçesinde bulunan Ege Sanayi Sitesi'nde bulunan bir tornacı dükkanında meydana geldi. O dönem 7'inci sınıf öğrencisi olan Soner Edis, iddiaya göre tornacı dükkanı önünde pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli bölgelerinden ısırılan ve kanlar içerisinde kalan çocuk, ağır yaralandı. Çiğli Bölge Eğitim Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Hastanesine sevk edilen Edis’in sol kolunun kırıldığı ve vücudunun çeşitli bölgelerinde doku zedelenmeleri meydana geldiği tespit edildi.

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4 YIL GEÇTİ TRAVMAYI ATLATAMADI

Yaklaşık 4 yıl önce pitbull cinsi köpeğin saldırısının ardından zor günler geçiren Soner Edis, hala eskisi gibi sağlıklı yürüyemiyor. Köpek saldırısı sonucu fiziksel olarak aksaklıkları bulunan çocuk, fizik tedavisi görmeyi sürdürüyor. Yaşadığı travma ve fiziksel aksaklıklarından ötürü psikolojisi de bozulan Soner Edis, psikolojik tedavi görüyor.

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45 DAKİKA BOYUNCA KÖPEKLE BOĞUŞTU

Olay anını anlatan Soner Edis'in annesi Yıldız Edis, "Oğlum okula gidiyordu. Köpek zincire bağlı değilmiş. O esnada iş yerinde 3 kişi varmış. Soner, adamlara köpeğin açık olup olmadığını soruyor, adamlar da köpeğin bağlı olduğunu söylüyor. Çocuğum iş yerine giriyor ve köpek de peşinden gidiyor. 45 dakika boyunca, o iş yerinde paramparça etmiş Soner'i köpek. Ambulans geldiğinde çocuğumu ölü gibi içerden çıkarttılar, kıyafetleri bile paramparça olmuştu. Çocuğumu sonrasında 3-4 tane hastaneye götürdük. Bir kolu, bir ayağı kesilecekti" dedi.

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''BİZ YANDIK BAŞKASI YANMASIN''

Pitbull saldırısı sonucunda oğlunun 4 yıldır çekmediği acı kalmadığını söyleyen acılı anne, pitbull cinsi köpek yetiştirmenin önüne geçilmesini, başka ailelerin böyle acılar yaşamamasını istediğini dile getirdi. Anne Yıldız Edis, "Köpeğin sahibi, çocuğumun durumuyla ilgili bize gelmedi bile. Soner'in o günden bu yana psikolojisi bozuldu. Kimseyle konuşmuyor, görüşmüyor. Bizimle ve doktorlarla kavga ediyor. Psikolojisi bozuk olduğu için küfürler ediyor. Çocuğumun ayağı sakat kaldı, evden çıkmıyor. Ben her defasında onun ilaçlarına en az 400-500 lira ödüyorum. Her ameliyata ayrıca para ödüyorum. Bizim başımıza geldi, kimsenin başına gelmesin. Televizyonlarda görüyoruz hep bu olayları. Bu milletin hali ne olacak? Biz çocuklarımızı el alemin köpekleri ısırsın diye mi büyütüyoruz? Biz pitbull istemiyoruz, yasaklansın. Biz acı çektik başkası da acı çekmesin. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın Pitbull cinsi köpekler ile ilgili girişimlerini yerinde buluyoruz. Artık kimsenin canı yanmasın, biz yandık başkası yanmasın" dedi.

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(İHA)

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