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  4. Yıllar önceki o fotoğraf yeniden gündem oldu! Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt'u böyle görenler çok şaşırdı

Yıllar önceki o fotoğraf yeniden gündem oldu! Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt'u böyle görenler çok şaşırdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
02.08.2024 07:26
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Filenin Sultanları'nın en gözde isimlerinden Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş'in yıllar önce çekilen bir karesi sosyal medyada yeniden gündem oldu. Arkadaşlıklarıyla imrendiren Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt'un eski halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

MYNET-Türkiye Voleybol Milli Takımı'nın önemli iki ismi Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt'un yıllar önce çekildiği bir fotoğraf karesi yeniden sosyal medyanın gündemine oturdu.

EBRAR 1

Vakıfbank Spor Kulübü'nde uzun yıllar omuz omuza ter döken ikili arkadaşlıkları ile herkesi kendilerine imrendirmeyi başarıyorlar. Güneş ve Karakurt sosyal medyadaki paylaşımlarıyla yoğun ilgi görüyorlar.

ebrar 2

İki yakın arkadaş zaman zaman birbirlerine yaptıkları yorumlarla da gündeme geliyor.

EBRAR 3

YORUM YAĞDI

Yeniden gündeme gelen Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş'in fotoğrafına sosyal medyada; "Yılların dostluğu", "Hiç değişmemişler", "İşte gerçek arkadaşlık", "Çok seviyorum bu ikiliyi" gibi yorumlar yapıldı.

eski foto

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Anahtar Kelimeler:
Ebrar Karakurt Zehra Güneş
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