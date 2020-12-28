Yıllar sonra açıkladı! Aslıhan Gürbüz ve Kerem Kupacı meğer hiç evlenmemiş

'Yahşi Cazibe', 'Ufak Tefek Cinayetler' ve 'Muhteşem Yüzyıl Kösem' gibi dizilerden tanıdığımız Aslıhan Gürbüz'ün özel hayatıyla da merak edilen isimler arasında.

MEĞER HİÇ EVLENMEMİŞLER

Yıllardır kamuoyunda Aslıhan Gürbüz'ün 2011-2014 yılları arasında 'Hayat Bilgisi' dizisinde 'Pikaçu Kerem' karakterini canlandırarak hafızalarda yer edinen Kerem Kupacı ile evli olduğu biliniyordu. Ancak gerçek sanıldığı gibi değilmiş.

Aslıhan Gürbüz yaptığı açıklamada Kerem Kupacı ile hiç evlenmediğini ve sık sık bu haberle gündeme gelmekten rahatsız olduğunu açıkladı.

NİKAH SAHTEYMİŞ

2011 yılında Gürbüz'ün menajeri evlilik haberleri üzerine yaptığı açıklamada "Nikah, eğlenmek amacıyla yapılan bir oyundu. Yani sahteydi" dedi.



