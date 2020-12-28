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  4. Yıllar sonra açıkladı! Aslıhan Gürbüz ve Kerem Kupacı meğer hiç evlenmemiş

Yıllar sonra açıkladı! Aslıhan Gürbüz ve Kerem Kupacı meğer hiç evlenmemiş

28.12.2020 09:22 | Son Güncelleme:
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Yıllar sonra açıkladı! Aslıhan Gürbüz ve Kerem Kupacı meğer hiç evlenmemiş

Kırmızı Oda, Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi kitabında yer alan yaşanmış gerçek öykülerden esinlenerek televizyon izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Başrollerini Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç ve Meriç Aral’ın paylaştığı Kırmızı Oda dizisinde 'Doktor Hanım'ın yeni danışanı Kumru olarak ekrana gelecek Aslıhan Gürbüz merak konusu olmuştu. Kamuoyunda Kerem Kupacı ile evlenip boşandığı bilinen Aslıhan Gürbüz, yıllar sonra bilinmeyen gerçeği açıkladı.

'Yahşi Cazibe', 'Ufak Tefek Cinayetler' ve 'Muhteşem Yüzyıl Kösem' gibi dizilerden tanıdığımız Aslıhan Gürbüz'ün özel hayatıyla da merak edilen isimler arasında.

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MEĞER HİÇ EVLENMEMİŞLER

Yıllardır kamuoyunda Aslıhan Gürbüz'ün 2011-2014 yılları arasında 'Hayat Bilgisi' dizisinde 'Pikaçu Kerem' karakterini canlandırarak hafızalarda yer edinen Kerem Kupacı ile evli olduğu biliniyordu. Ancak gerçek sanıldığı gibi değilmiş.

Aslıhan Gürbüz yaptığı açıklamada Kerem Kupacı ile hiç evlenmediğini ve sık sık bu haberle gündeme gelmekten rahatsız olduğunu açıkladı.

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NİKAH SAHTEYMİŞ

2011 yılında Gürbüz'ün menajeri evlilik haberleri üzerine yaptığı açıklamada "Nikah, eğlenmek amacıyla yapılan bir oyundu. Yani sahteydi" dedi.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
işte b u yüzden AB gitmeyelim,hep sahtekarlıklar dolu,ingiltere bile ç.ıktı kurtuldu,artık kendi ekonomisi ,iç hukukunu yönetecek..onlar bu kadar aptalmıydı ki,yoksa bizde çok mu akıllı hizmetkar var..
avrupanın hukuk kararlarını,serbest ticari mallarını,kabul etmişiz ama AB bizi almıyorlar,bizi sömürüyor bunlar,pazar olarak kullanıyorlar,kendi pazarına sokmuyolar..

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