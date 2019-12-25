MAGAZİN

Yıllar sonra ortaya çıktı! Nuri Alço Fulden Uras'ın anneannesiyle evliymiş!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 13:42 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Fulden Uras, bu yaşına kadar sadece bir evlilik yaptığını söyleyen Nuri Alço'nun 45 yıl önce anneannesiyle evli olduğunu ancak bunu yıllardır sakladığını söyledi. Uras, Nuri Alço ile anneannesinin nikah fotoğraflarını da yayınladı.

Yıllar sonra ortaya çıktı! Nuri Alço Fulden Uras'ın anneannesiyle evliymiş!

Bu yaşına kadar sadece 1 evlilik yaptığını söyleyen Nuri Alço'nun şarkıcı Fulden Uras'ın anneannesiyle 10 yıl evli kaldığı ortaya çıktı. 2. Sayfa programına telefonla bağlanarak tüm gerçekleri anlatan Fulden Uras, Nuri Alço ile anneannesinin nikah fotoğraflarını da canlı yayında yayınlattı.

"NURİ ALÇO VE ANNEANNEM 10 YIL EVLİ KALDI"

Nuri Alço'nun bilinmeyen evliliğini 45 yıl sonra ortaya çıkaran Fulden Uras, Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2 Sayfa programına telefonla bağlanarak şunları anlattı:

"Benim anneannemin hayat görüşü çok açık. O yıllarda mavi gelinlik giyecek kadar modern biriydi. Ne kadar evli kaldıklarını bilmiyorum ama yaklaşık 10 sene evli kaldıklarını tahmin ediyorum.

nuri-alco-nun-fulden-uras-in-anneannesiyle-10-yil-12751855_2455_m

Nuri Alço o zamanın ünlü bir şarkıcısına aşık oldu yani bir aldatılma var. Şarkıcının ismini söylememeyi tercih ediyorum kimseyi kırmak istemem. Nuri bunu çok inkar etti. Biz ona hep Nuri derdik hiç dede demedik. Yıllar önce Mehmet Ali Erbil'in programına katılmıştık Nuri de oradaydı. Ben 'Nuri benim dedem dedim' orada bir karmaşa oldu. Bana kuliste 'Neden bunu söyledin?' dediğinde niye sakladığını sormuştum.

"ANNEANNEM İLE ARALARINDA 18 YAŞ VARDI"

"Anneannemin rahmetli olduğu gün Nuri'nin kalp ameliyatı vardı. Çok enteresan bir tesadüf oldu. Anneannem ona çok emek verdi ve çok varlıklı bir kadındı. Benim sülalem Nuri Alço'yu kabul ettiyse oda bu evliliği kabul edecek. Anneannem ile tanıştığında Alço ilaç tekniker gibi bir şeydi zannediyorum ki aralarında 17-18 yaş var.

'Ben bunu bir gün gazeteye vereceğim' derdi anneannem. Sevin annem şimdi rahat uyusun ben herkese duyurdum. Ben de Nuri Alço'ya 'bir dur' diyorum artık. İlk evliliği anneannem Sevinç Gürle'dir. Onun nişanlısıyla evleneceğini düşünmüyorum. Sonuçta aşık olan hemen evlenir. Yaş farkı olabilir çünkü onun yaşıtlarının torunları var şimdi."

Hastalığı nedeniyle istenmeyen köpeğe o sahip çıktı!Hastalığı nedeniyle istenmeyen köpeğe o sahip çıktı!
Savcılığa koştu! 'Arkadaşlık teklifleri olmuş...'Savcılığa koştu! 'Arkadaşlık teklifleri olmuş...'
Kanal İstanbul'a ve Yerli Otomobil Projesi'ne eleştiri!Kanal İstanbul'a ve Yerli Otomobil Projesi'ne eleştiri!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Nuri Alço Nuri Alço evlilik fulden uras

En Çok Okunan Haberler

Karayolu ulaşıma kapandı! İlçede okullar tatil edildi!

Karayolu ulaşıma kapandı! İlçede okullar tatil edildi!

Kayseri’de yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var!

Kayseri’de yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var!

Terör örgütü 'Biz yaptık' demişti! Bakanlıktan açıklama geldi!

Terör örgütü 'Biz yaptık' demişti! Bakanlıktan açıklama geldi!

TIR'ları teker teker incelediler! Ekipleri alarma geçiren ceset!

TIR'ları teker teker incelediler! Ekipleri alarma geçiren ceset!

MasterChef'te elemeye kalan 2. isim belli oldu

MasterChef'te elemeye kalan 2. isim belli oldu

Hakemler boykota hazırlanıyor!

Hakemler boykota hazırlanıyor!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Demet Akalın'dan Okan Kurt'a şok sözler! Hemen kaldırdı...

Demet Akalın'dan Okan Kurt'a şok sözler! Hemen kaldırdı...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Gamze Erçel'den bebeğiyle ilk fotoğraf

Gamze Erçel'den bebeğiyle ilk fotoğraf

Mucize Doktor'un 'Ali Vefa'sı evleniyor

Mucize Doktor'un 'Ali Vefa'sı evleniyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Alişan'ın sahte hesapla başı dertte!

Savcılığa koştu! 'Arkadaşlık teklifleri olmuş...'

Çağlar Ertuğrul'dan Kanal İstanbul yorumu!

Kanal İstanbul'a ve Yerli Otomobil Projesi'ne eleştiri!

Pınar Altuğ'dan ip üzerinde havalı pozlar!

İp üzerinde yoga! Beğeni yağdı

(Özel) Şarkıcı Alişan: ”Gerçek Alişan’mış gibi davranmış artık kendini ben sanıyor herhalde”

(Özel) Şarkıcı Alişan: ”Gerçek Alişan’mış gibi davranmış artık kendini ben sanıyor herhalde”

Eda Ece 'Montumuz yok, üşüyoruz' diyen Kader'e ve ailesine yardım etti!

'Montumuz yok, üşüyoruz' dedi! Ece yardıma koştu

Gökhan Çıra ile evlenen Selin Ciğerci yılın gelini seçildi!

Kocası da kendisi de gündemde... Herkes onu seçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.