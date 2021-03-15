Son akşam yemeği! Titanik’in battığı gün menüsünde yer alan 10 yiyecek

Titanik kendi döneminin en lüks ve gösterişli yolcu gemisiydi. Mühendislik dehası olarak gösterilen bu gemi için “Asla batmaz” deniliyordu. Büyük bir beklenti ve güvenle sefere çıkan Titanik, 15 Nisan 1912 tarihinde New York’a ilk yolculuk yaptığıs sırada bir buz dağına çarparak batmıştı. Gemide mürettebatta dahil olmak üzere yaklaşık 2200 kişi vardı. Titanik’in tasarımına ve sağlamlığına o kadar güveniliyordu ki gemiye yeteri kadar cankurturan botu bile yerleştirilmemişti. Bu nedenle 1500 kişi donarak ya da boğularak öldü. En büyük gemi kazası olarak bilinen bu olay 108 yıl önce gerçekleşti. Ancak bu hüzünlü hikayeye dair kitaplar yazılmaya ve filmler çekilmeye devam ediyor. Hikaye hala hafızalardaki yerini koruyor. Titanik’te yaşanan aşklar, gemi batarken müzisyenlerin keman çalmaya devam etmesi ve birinci sınıf yolcuların filikalara bindirilerek diğer yolcuların ölüme terk edildiği hepimiz tarafından bilinen bir efsanedir. Peki son gecede yolcular neler yapıyordu? Mesela son akşam yemeğinde yolculara neler servis edildi?

Geminin buzdağına çarpmasından batışına kadar aslında kaza hakkında fazlasıyla bilgi sahibi olunmuştur. Hatta trajediden kurtulan menüler sayesinde yolcuların gemide son öğünlerinde ne yedikleri bile biliniyor. Titanik’in birinci sınıf misafirleri biletleri için yüzlerce pound ödedi ve yemekleri fiyata yansıdı. Ayrıca Titanik’te servis edilen öğle yemeği ve 10 servisli akşam yemeği menüleri, trajik bir yolculuğun ürkütücü kalıntıları olmasının yanı sıra, Edward dönemi Britanya’sındaki haute mutfağının enstantaneleridir. Gelin Titanik’teki yolcuların yemiş oldukları son yiyecekleri görelim. İşte Titanik’in son yemek menüsü… MOUSSELINE SOSLU VE SALATALI SALMON 14 Nisan’daki akşam yemeğinde Titanik’teki bazı misafirler, yanında şekersiz çırpılmış krema ve holandez sosuyla servis edilen balıkları yediler. KIZARMIŞ MARYLAND TAVUĞU ABD eyaletinden adını alan bu öğle yemeği, sosla servis edilen pane ve kızarmış tavuktur. Ayrıca çoğunlukla muzla süslenir. Maryland tavuğu, Titanik’in son yemek menüsü içinde bulunan en sevilen yiyeceklerden biriydi. COCK-A-LEEKIE Öğle yemeğinde servis edilen bu İskoç çorbası pırasa, tavuk ve pirinçten yapılır. Ayrıca çok hafif ve sağlıklı bir çorbadır. Ancak herkesin damak tadına uygun değildir.