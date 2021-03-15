Son akşam yemeği! Titanik’in battığı gün menüsünde yer alan 10 yiyecek

Titanik kendi döneminin en lüks ve gösterişli yolcu gemisiydi. Mühendislik dehası olarak gösterilen bu gemi için “Asla batmaz” deniliyordu. Büyük bir beklenti ve güvenle sefere çıkan Titanik, 15 Nisan 1912 tarihinde New York’a ilk yolculuk yaptığıs sırada bir buz dağına çarparak batmıştı. Gemide mürettebatta dahil olmak üzere yaklaşık 2200 kişi vardı. Titanik’in tasarımına ve sağlamlığına o kadar güveniliyordu ki gemiye yeteri kadar cankurturan botu bile yerleştirilmemişti. Bu nedenle 1500 kişi donarak ya da boğularak öldü. En büyük gemi kazası olarak bilinen bu olay 108 yıl önce gerçekleşti. Ancak bu hüzünlü hikayeye dair kitaplar yazılmaya ve filmler çekilmeye devam ediyor.
Hikaye hala hafızalardaki yerini koruyor. Titanik’te yaşanan aşklar, gemi batarken müzisyenlerin keman çalmaya devam etmesi ve birinci sınıf yolcuların filikalara bindirilerek diğer yolcuların ölüme terk edildiği hepimiz tarafından bilinen bir efsanedir. Peki son gecede yolcular neler yapıyordu? Mesela son akşam yemeğinde yolculara neler servis edildi?
Geminin buzdağına çarpmasından batışına kadar aslında kaza hakkında fazlasıyla bilgi sahibi olunmuştur. Hatta trajediden kurtulan menüler sayesinde yolcuların gemide son öğünlerinde ne yedikleri bile biliniyor. Titanik’in birinci sınıf misafirleri biletleri için yüzlerce pound ödedi ve yemekleri fiyata yansıdı. Ayrıca Titanik’te servis edilen öğle yemeği ve 10 servisli akşam yemeği menüleri, trajik bir yolculuğun ürkütücü kalıntıları olmasının yanı sıra, Edward dönemi Britanya’sındaki haute mutfağının enstantaneleridir. Gelin Titanik’teki yolcuların yemiş oldukları son yiyecekleri görelim. İşte Titanik’in son yemek menüsü…
14 Nisan’daki akşam yemeğinde Titanik’teki bazı misafirler, yanında şekersiz çırpılmış krema ve holandez sosuyla servis edilen balıkları yediler.
ABD eyaletinden adını alan bu öğle yemeği, sosla servis edilen pane ve kızarmış tavuktur. Ayrıca çoğunlukla muzla süslenir. Maryland tavuğu, Titanik’in son yemek menüsü içinde bulunan en sevilen yiyeceklerden biriydi.
Öğle yemeğinde servis edilen bu İskoç çorbası pırasa, tavuk ve pirinçten yapılır. Ayrıca çok hafif ve sağlıklı bir çorbadır. Ancak herkesin damak tadına uygun değildir.
Kavrulmuş genç bir güvercin etrafında toplanan bu ana yemek, Titanik’in son akşam yemeği menüsünün yedinci yemeğiydi.
14 Nisan öğle yemeği menüsündeki bu yemek, çırpılmış yumurta ve kuşkonmaz için süslü bir tarif olarak düşünülebilir.
Titanik’in son öğününün çorba siparişinin bir parçası olarak sunulan consomme olga, porto şarabı ile pişirilen ve mersin balığı iliği ile garnitür olarak servis edilen dana suyunu berraklaştırıyor.
Titanik’te öğle yemeğinin bir parçası olarak dana dili yemeği servis edildi. Ayrıca Titanik’in son yemek menüsü içinde yer alan yemek en sevilen lezzetlerinden biri olarak kabul ediliyordu.
Kaz ciğeri, akşam yemeği menüsünün dokuzuncu kısmında servis edildi. Fakat herkese hitap eden ve oldukça beğenilen bir lezzet olduğunu söylemek mümkün değildi.
Bu yemek Titanik’in buzdağına çarptığı gün öğle yemeğinde servis edildi. İsminden de anlaşılacağı gibi ceket patates, kabuğuyla birlikte servis edilen patatestir. Fakat bu basit tarif oldukça lezzetlidir. Ayrıca çok kolay hazırlanabilen bir yemektir.
Yemek menüsünde yer alan bir diğer tatlı ise elma ve cevizden yapılan buharda pişirilmiş kek oldu. Ayrıca waldorf pudingi, Titanik’te servis edilen en güzel tatlılardan biriydi.
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