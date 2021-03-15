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Son akşam yemeği! Titanik’in battığı gün menüsünde yer alan 10 yiyecek

Seray Üstün Seray Üstün 15.03.2021 17:49 | Son Güncelleme:
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Son akşam yemeği! Titanik’in battığı gün menüsünde yer alan 10 yiyecek

Titanik gemisinin trajik hikayesinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen hafızlardaki tazeliğini koruyor. Özellikle yaşanan olayların Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet’in başrollerini paylaştığı filmde anlatılması tüm dünyanın gözlerinin bu kazaya çevrilmesine neden oldu. Hiç şüphesiz dünyanın en ünlü gemisi Titanik ilk defa sefere çıktığında mühendislik harikası olarak nitelendirilmişti.

Titanik kendi döneminin en lüks ve gösterişli yolcu gemisiydi. Mühendislik dehası olarak gösterilen bu gemi için “Asla batmaz” deniliyordu. Büyük bir beklenti ve güvenle sefere çıkan Titanik, 15 Nisan 1912 tarihinde New York’a ilk yolculuk yaptığıs sırada bir buz dağına çarparak batmıştı. Gemide mürettebatta dahil olmak üzere yaklaşık 2200 kişi vardı. Titanik’in tasarımına ve sağlamlığına o kadar güveniliyordu ki gemiye yeteri kadar cankurturan botu bile yerleştirilmemişti. Bu nedenle 1500 kişi donarak ya da boğularak öldü. En büyük gemi kazası olarak bilinen bu olay 108 yıl önce gerçekleşti. Ancak bu hüzünlü hikayeye dair kitaplar yazılmaya ve filmler çekilmeye devam ediyor.

Hikaye hala hafızalardaki yerini koruyor. Titanik’te yaşanan aşklar, gemi batarken müzisyenlerin keman çalmaya devam etmesi ve birinci sınıf yolcuların filikalara bindirilerek diğer yolcuların ölüme terk edildiği hepimiz tarafından bilinen bir efsanedir. Peki son gecede yolcular neler yapıyordu? Mesela son akşam yemeğinde yolculara neler servis edildi?

Geminin buzdağına çarpmasından batışına kadar aslında kaza hakkında fazlasıyla bilgi sahibi olunmuştur. Hatta trajediden kurtulan menüler sayesinde yolcuların gemide son öğünlerinde ne yedikleri bile biliniyor. Titanik’in birinci sınıf misafirleri biletleri için yüzlerce pound ödedi ve yemekleri fiyata yansıdı. Ayrıca Titanik’te servis edilen öğle yemeği ve 10 servisli akşam yemeği menüleri, trajik bir yolculuğun ürkütücü kalıntıları olmasının yanı sıra, Edward dönemi Britanya’sındaki haute mutfağının enstantaneleridir. Gelin Titanik’teki yolcuların yemiş oldukları son yiyecekleri görelim. İşte Titanik’in son yemek menüsü…

MOUSSELINE SOSLU VE SALATALI SALMON

MOUSSELINE

14 Nisan’daki akşam yemeğinde Titanik’teki bazı misafirler, yanında şekersiz çırpılmış krema ve holandez sosuyla servis edilen balıkları yediler.

KIZARMIŞ MARYLAND TAVUĞU

MARYLAND

ABD eyaletinden adını alan bu öğle yemeği, sosla servis edilen pane ve kızarmış tavuktur. Ayrıca çoğunlukla muzla süslenir. Maryland tavuğu, Titanik’in son yemek menüsü içinde bulunan en sevilen yiyeceklerden biriydi.

COCK-A-LEEKIE

LEEKIE

Öğle yemeğinde servis edilen bu İskoç çorbası pırasa, tavuk ve pirinçten yapılır. Ayrıca çok hafif ve sağlıklı bir çorbadır. Ancak herkesin damak tadına uygun değildir.

KAVURULMUŞ GÜVERCİN VE TERE

GÜVERCİN

Kavrulmuş genç bir güvercin etrafında toplanan bu ana yemek, Titanik’in son akşam yemeği menüsünün yedinci yemeğiydi.

EGG A L’ARGENTEUIL

EGG

14 Nisan öğle yemeği menüsündeki bu yemek, çırpılmış yumurta ve kuşkonmaz için süslü bir tarif olarak düşünülebilir.

CONSOMME OLGA

CONSOMME

Titanik’in son öğününün çorba siparişinin bir parçası olarak sunulan consomme olga, porto şarabı ile pişirilen ve mersin balığı iliği ile garnitür olarak servis edilen dana suyunu berraklaştırıyor.

DANA DİLİ

DANA DİLİ

Titanik’te öğle yemeğinin bir parçası olarak dana dili yemeği servis edildi. Ayrıca Titanik’in son yemek menüsü içinde yer alan yemek en sevilen lezzetlerinden biri olarak kabul ediliyordu.

KAZ CİĞERİ

KAZ CİĞERİ

Kaz ciğeri, akşam yemeği menüsünün dokuzuncu kısmında servis edildi. Fakat herkese hitap eden ve oldukça beğenilen bir lezzet olduğunu söylemek mümkün değildi.

PÜRE, KIZARTILMIŞ VE FIRINDA CEKET PATATES

PÜRE

Bu yemek Titanik’in buzdağına çarptığı gün öğle yemeğinde servis edildi. İsminden de anlaşılacağı gibi ceket patates, kabuğuyla birlikte servis edilen patatestir. Fakat bu basit tarif oldukça lezzetlidir. Ayrıca çok kolay hazırlanabilen bir yemektir.

WALDORF PUDINGI

WALDORF

Yemek menüsünde yer alan bir diğer tatlı ise elma ve cevizden yapılan buharda pişirilmiş kek oldu. Ayrıca waldorf pudingi, Titanik’te servis edilen en güzel tatlılardan biriydi.

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Anahtar Kelimeler:
Kate Winslet Leonardo DiCaprio
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