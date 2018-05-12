Yıllık kazancı 1 milyar TL!

Sunday Times, İngiltere’nin en zengin müzisyenlerini açıkladı. 30 yaş altı genç müzisyenler listesinde zirvenin sahibi yıllık 140 milyon sterlin (yaklaşık 1 milyar TL) ile Adele oldu. Geçtiğimiz yıl verdiği 121 konserin ardından çok yıpranan ve ses tellerinde oluşan sorun yüzünden sahnelere ara veren şarkıcının yıllık geliri dudak uçuklattı. Listede Adele’i ‘Shape of You’ şarkısıyla geçtiğimiz yıla damgasını vuran Ed Sheeran izledi. Sheeran’ın yıllık kazancı 80 milyon sterlin’i buldu. 30 yaş altı genç müzisyenler listesinde Jessie J ve Rita Ora da yer aldı.

İşte listenin tamamı:

1- Adele - 140 milyon sterlin

2- Ed Sheeran - 80 milyon sterlin

3- Harry Styles - 50 milyon sterlin

4- Niall Horan - 46 milyon sterlin

5- Liam Payne - 42 milyon sterlin

6- Louis Tomlinson - 42 milyon sterlin

7- Little Mix - 40 milyon sterlin

8- Zayn Malik - 35 milyon sterlin

9- Sam Smith - 24 milyon sterlin

10- Jessie J - 18 milyon sterlin

11- Winston Marshall - 16 milyon sterlin

12- Rita Ora - 16 milyon sterlin

