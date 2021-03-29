Yılmaz Cesur kimdir? Usta oyuncu Yılmaz Cesur neden öldü?

Onur Akay, birçok filmde oynayan Yılmaz Cesur’un Ayazağa Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandığını söyledi. 1970'li yıllarda Yeşilçam filmlerinde oynamaya başlayan Yılmaz Cesur, Kader Çıkmazı, Darbe, Sözde Kızlar, En Büyük Babam gibi yapımlarda yer aldı.

YILMAZ CESUR KİMDİR?

14 Mayıs 1951’e Elâzığ’da doğan Yılmaz Cesur, 1970’li yıllarda Yeşilçam’a girdi. Birçok önemli isimle birlikte filmde yer alan Yılmaz Cesur, Darbe, Cesur, Kader Çıkmazı, Sözde Kızlar, En Büyük Babam, Yıkıla Yıkıla, Yaşamadım ki, Köy Kabadayıları, Sülün Osman, Gelin Kayası, Yeter Be, Gölet, Dilekçe, Çoban Yıldızı, Son Cellat, Beyaz Diken, Dökülen Yapraklar, Bir Şenliktir Yaşamak, Son Yolcu, Zehirli Çiçek, Janjan ve Beni Bensiz Yargılama gibi projelerde yer aldı. Yılmaz Cesur, 26 Mart 2021 Cuma günü hayatını kaybetti.

Cesur'un ölüm haberini 'Felaket Tellalı' olarak bilinen Onur Akay, Instagram'da duyurdu.

Akay, Yılmaz Cesur’la ilgili şöyle konuştu:

“Cesur Yılmaz diye de bilinir Yılmaz Cesur diye de bilinir. Başrol oyunları oldu, birçok filmde oynadı, TRT’de dizilerde oynadı. Bugün Ayazağa Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı. Bütün sevenlerine başsağlığı dilerim. Kandil gecesi uğurlandı.”

27 Mart Tiyatrolar Günü’nde son yolculuğuna uğurlanan usta oyuncunun ölüm nedeni ile ilgili bilgi verilmedi.

