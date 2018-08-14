MAGAZİN

Yılmaz Erdoğan’a yoğun ilgi

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.08.2018 12:23 | Son Güncelleme

“Organize İşler 2: Sazan Sarmalı”nın çekimleri İstanbul’da sürüyor. Esnaf ve halk, filmin başrol oyuncusu Yılmaz Erdoğan’a yoğun ilgi gösteriyor.

Yılmaz Erdoğan’a yoğun ilgi

Yılmaz Erdoğan’ın hem senaryosunu kaleme aldığı hem de başrolünü ve yönetmenliğini üstlendiği filmin 26 Haziran’da başlayan çekimleri sürüyor. Çekimler Kadıköy, Moda, İstiklal Caddesi, Galata Köprüsü, Eminönü, Mısır Çarşısı, Kapalıçarşı ve Karaköy gibi nüfusu gündüz saatlerinde milyonları aşan yerlerde yapılıyor.

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Replikler unutulmadı

Çekimler sırasında bölge esnafının ve halkın Yılmaz Erdoğan’a gösterdiği yoğun ilgi, bundan 13 yıl önce vizyona giren ilk “Organize İşler” filminin repliklerinin de hâlâ dillerde olması, ekibin enerjisini yükseltiyor. Gösterilen ilgiye kayıtsız kalmayan Yılmaz Erdoğan, hayranlarının birlikte fotoğraf çektirme ricalarını geri çevirmiyor.

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İstanbul başrolde

Yılmaz Erdoğan, “İstanbul’un başrolde olduğu filmimizin çekimlerinin yapıldığı yerlerde gösterilen sevginin, çekim sürecinde bize verdikleri desteğin değeri hiçbir şeyle ölçülemez” diyor.

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Yılmaz Erdoğan Organize işler 2 Sazan Sarmalı

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