Yılmaz Erdoğan Cansu Taşkın ile aşk iddialarıyla gündemdeydi! O video gizliymiş... "Şaşkın ve üzgün"

Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın arasında yaşanan aşka dair yapılan paylaşımlar gündemden düşmüyor. Müge Dağıstanlı da bu konuya dair 10Haber'de bir yazı kaleme aldı.

Yılmaz Erdoğan, sosyal medya fenomeni Cansu Taşkın ile 2022’de Maslak’ta bir

davette karşılaştı. “Sizin hayranınızım” diyen Taşkın’la fotoğraf çektirdi. Sonra

kendisini Köyceğiz’deki evine davet etti" diyen Dağıstanlı yaşananları tek tek şöyle anlattı:

"Cansu ve kardeşi Elif Vurgun, kalkıp gittiler. Daha önce ünlü isimleri ifşa

etmesiyle tanınan Cansu Taşkın, Yılmaz Erdoğan’la yakınlaştıkları anların

görüntüsünü kardeşi Elif Vurgun’a çektirdi. Yılmaz Erdoğan’ın bu anların

kaydedildiğinden haberi yokmuş. Yakınları “Farkında değilmiş” diyor.

CEVAP ALAMAYINCA ÇOK SİNİRLENDİ

Ama Yılmaz Erdoğan’ın, Cansu ve Elif’le kahvaltı masasında çektirdiği pozlardan

haberi var. Ancak o kareler masum... Yani bu anlar “Misafir ettim, soframı

paylaştım” diyebileceği türden pozlar...

Cansu Taşkın birkaç günlük ziyaretin ardından Yılmaz Erdoğan’a ulaşmaya

çalışıyor, ancak cevap alamıyor. Bu sebeple çok sinirleniyor. Ve görüntüleri

kardeşi Elif’in Instagram hesabı üzerinden ifşa etmeye başlıyor. Sonra şöyle bir

söylenti ortalığı sarıyor: “Bu ifşaların daha fazlası da varmış.

YILMAZ ERDOĞAN ŞAŞKIN VE ÜZGÜN

Derken Cansu Taşkın bir anda basın açıklaması yaparak haberin ‘mesnetsiz ve

yalan’ olduğunu söyledi. “Maalesef şahsımla görüşülmeden şüpheye dayalı

yayınlar yapılıyor” dedi. Çok mağdur olduğundan bahsetti. Şaka gibi değil mi? Her

şeyi organize eden kendisi, yayınlayan da kardeşiydi.

Şimdi herkes “Yılmaz Erdoğan sinirli mi, öfkeli mi, ne halde?” diye merakta.

Öfkeli değilmiş ama olan bitene şaşkın ve üzgünmüş."





