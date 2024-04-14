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Yılmaz Erdoğan Cansu Taşkın ile aşk iddialarıyla gündemdeydi! O video gizliymiş... "Şaşkın ve üzgün"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
14.04.2024 14:26
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Yılmaz Erdoğan ile sosyal medya fenomeni Cansu Taşkın arasında olup bitenler gündeme bomba gibi düştü. Aşk açıklaması sonrası gelen pozlara dair Yılmaz Erdoğan ne düşünüyor? İşte gündem olan iddia...

Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın arasında yaşanan aşka dair yapılan paylaşımlar gündemden düşmüyor. Müge Dağıstanlı da bu konuya dair 10Haber'de bir yazı kaleme aldı.

Yılmaz Erdoğan, sosyal medya fenomeni Cansu Taşkın ile 2022’de Maslak’ta bir
davette karşılaştı. “Sizin hayranınızım” diyen Taşkın’la fotoğraf çektirdi. Sonra
kendisini Köyceğiz’deki evine davet etti" diyen Dağıstanlı yaşananları tek tek şöyle anlattı:

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"Cansu ve kardeşi Elif Vurgun, kalkıp gittiler. Daha önce ünlü isimleri ifşa
etmesiyle tanınan Cansu Taşkın, Yılmaz Erdoğan’la yakınlaştıkları anların
görüntüsünü kardeşi Elif Vurgun’a çektirdi. Yılmaz Erdoğan’ın bu anların
kaydedildiğinden haberi yokmuş. Yakınları “Farkında değilmiş” diyor.

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CEVAP ALAMAYINCA ÇOK SİNİRLENDİ

Ama Yılmaz Erdoğan’ın, Cansu ve Elif’le kahvaltı masasında çektirdiği pozlardan
haberi var. Ancak o kareler masum... Yani bu anlar “Misafir ettim, soframı
paylaştım” diyebileceği türden pozlar...

Cansu Taşkın birkaç günlük ziyaretin ardından Yılmaz Erdoğan’a ulaşmaya
çalışıyor, ancak cevap alamıyor. Bu sebeple çok sinirleniyor. Ve görüntüleri
kardeşi Elif’in Instagram hesabı üzerinden ifşa etmeye başlıyor. Sonra şöyle bir
söylenti ortalığı sarıyor: “Bu ifşaların daha fazlası da varmış.

YILMAZ ERDOĞAN ŞAŞKIN VE ÜZGÜN

Derken Cansu Taşkın bir anda basın açıklaması yaparak haberin ‘mesnetsiz ve
yalan’ olduğunu söyledi. “Maalesef şahsımla görüşülmeden şüpheye dayalı
yayınlar yapılıyor” dedi. Çok mağdur olduğundan bahsetti. Şaka gibi değil mi? Her
şeyi organize eden kendisi, yayınlayan da kardeşiydi.

Şimdi herkes “Yılmaz Erdoğan sinirli mi, öfkeli mi, ne halde?” diye merakta.
Öfkeli değilmiş ama olan bitene şaşkın ve üzgünmüş."

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