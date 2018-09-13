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Yılmaz Erdoğan'dan Vizontele 3 müjdesi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.09.2018 20:48 | Son Güncelleme

Van'ın Gevaş ilçe belediyesi tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen 'Deli Emin Bisiklet ve Doğa Şenliği' eğlenceli görüntülere sahne oldu. Şenliğe 2001 yılında çekilen 'Vizontele' filminin yönetmeni, filmdeki 'Deli Emin' karakterini canlandıran, Yılmaz Erdoğan da katıldı. Erdoğan burada, Gevaşlılara 'Vizontele 3' filminin çekileceği müjdesini de verdi

Yılmaz Erdoğan'dan Vizontele 3 müjdesi!

'Deli Emin Bisiklet ve Doğa Şenliği'nin startı Gevaş'ın Rez mevkiinde verildi. 5 kilometrelik parkurda sanatçı Yılmaz Erdoğan, Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan ve protokol üyeleri de bisiklete bindi. Bisiklet ile en ön sırada yer alan 'Deli Emin' kostümlü sanatçı Erdoğan, katılımcıların büyük beğenisini topladı. Onlarca kişi Erdoğan ile fotoğraf çekmek için sıraya girdi.

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'YILLAR SONRA EVE UĞRAMAK GİBİ'

'Deli Emin Bisiklet ve Doğa Şenliği'ni duyduğu andan itibaren çok heyecanlandığını belirten sanatçı Erdoğan, "Deli Emin Bisiklet festivalini ilk duyduğumdan bu yana çok beğendiğim. Bir türlü ilk iki festivale gelemedim. Hatta buna da gelemiyordum. Organize İşler 2'nin çekimleri kısa bir süre önce bitti. O filmin montajı falan yapılırken çıkıp geldim. Bu kadar coşkulu bir kalabalığı kırmak olmazdı. İyi ki de gelmişim çok mutluyum geldiğim için. Buraya gelişim yıllar sonra eve uğramak gibi bir şeydi" dedi.

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'KESİN BU FİLMİ YAPACAĞIZ'

Vizontele filminin 3'üncü serisinin de çekileceğinin müjdesini veren Erdoğan şöyle konuştu: "Gevaş gördüğüm kadarıyla çok gelişmiş. Meydan yapılmış, belediye binası yapılmış. Gelişme hepimizin istediği bir şeydir ama dokuları koruyunca bu daha güzel olur. Benim çok sevdiğim, aşık olduğum toprak evlerin sayısı azalmış. Gevaş iyi yolda, gördüğüm kadarıyla eski neşesi de yerinde. Vizontele de bizde oynadık, başka arkadaşlar da oynadı ama filmin başrolünde Gevaş vardı, Artos dağı vardı. Vizontelenin üçüncü filmini düşünüyorum. Tabi zamanlamasını falan çok tartışıp konuşmamız gerekiyor. Ama 'Senin kafanda bir hikaye var mı derseniz' var. Çünkü Vizontele 1'in neşesi yüksektir. Vizontele Tuuba'nın morali biraz daha bozuktur ve ben hikayeyi öyle morali bozuk bitirmek istemem. O yüzden 3'ncü filmde, Vizontele 1'in coşkusuna benzeyen bir öykü var kafamda. Buraya geliş amaçlarımdan biri de bunu tahlil etmek, o yapıya, mekana da bakmak aslında. Galiba kesin bu filmi yapacağız."

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