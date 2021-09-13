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  4. Yılmaz Erdoğan’ın kaleminden ‘Kin’ filminin resmi fragmanı yayınlandı! Görüntüler nefes kesti

Yılmaz Erdoğan’ın kaleminden ‘Kin’ filminin resmi fragmanı yayınlandı! Görüntüler nefes kesti

13.09.2021 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güven, sadakat, suç ve intikam üzerine nefes kesen bir gerilim; beklenmedik bir son. Kin filmi 8 Ekim’de tüm dünyayla aynı anda sadece Netflix'te gösterime girecek.

Başarılı pek çok yapıma imzasını atan usta kalem ve oyuncu Yılmaz Erdoğan yeni projesi KİN ile yeniden sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Son olarak ‘Sen Hiç Ateş Böceği Gördün Mü?’ filmiyle komedi türünde sevenlerinin yüzlerini güldüren Erdoğan, şimdi ise polisiye tutkunlarına hitap edecek. Yapımcılığını BKM’in üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda ise Türkan Derya oturuyor.

GÜNEY KORE’DEN UYARLANDI

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Güney Kore adaptasyonu filmin uyarlama senaryosunu bizzat Yılmaz Erdoğan’ın kaleme aldığı Kin filminin başrollerini ise Yılmaz Erdoğan, Ahmet Mümtaz Taylan, Cem Yiğit Üzümoğlu, Rüzgar Aksoy ve Duygu Sarışın paylaşıyor. Heyecan dolu hikayesi ile suçun, suçlunun ve masumiyetin ne olduğunu yeniden sorgulatıyor.

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KİN FİLMİNİN KONUSU

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Başkomiser Harun, mesleğinin en büyük ödülünü aldıktan sonra ekip arkadaşlarıyla kutlamaya gider. Ödülden sonra terfi alacağına emin olan Harun, o gece eve dönerken bulunduğu taksideki şoförün saldırısı sonucu kendini savunurken cinayet işler. Ertesi sabah bu cinayet vakası emniyete ulaşır ve Harun, kendi işlediği cinayetin failini aramaya başlar. Hem kaçan ve hem de kovalayan olmanın stresiyle başa çıkmaya çalışırken, bulduğu her ipucu onu çok daha karmaşık bir olayın içine çeker.

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Anahtar Kelimeler:
Netflix Yılmaz Erdoğan Güney Kore Ahmet Mümtaz Taylan Duygu Sarışın
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