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  4. Başrollerini Hazal Kaya ve Onur Tuna’nın paylaştığı ‘Benden Ne Olur’ filminden ilk fragman geldi

Başrollerini Hazal Kaya ve Onur Tuna’nın paylaştığı ‘Benden Ne Olur’ filminden ilk fragman geldi

06.09.2021 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu İlker Kızmaz’ın eşi Aslı T. Kızmaz’ın ilk kitabı ‘Benden Ne Olur’ filminin çekimleri geçtiğimiz yıl başlamıştı. Romantik-komedi türündeki filmin vizyon tarihi büyük bir merakla bekleniyordu. Koronavirüs pandemisi nedeniyle gösterimi ertelenen filmden ilk fragman yayınlandı. Fragmana Hazal Kaya ve Onur Tuna’nın öpüşme sahneleri damga vurdu.

Kendi başarı hikayesini anlatmak isteyen Sertab’ın hayatla olan zor ama bir o kadar da eğlenceli hikayesini konu alan Benden Ne Olur filminin oyuncu kadrosunda Enis Arıkan, Hazal Kaya, Onur Tuna, Elçin Afacan, Selin Şekerci ve Nur Fettahoğlu yer alıyor. Aslı T. Kızmaz’ın aynı adlı romanından beyaz perdeye uyarlanan filmden ilk fragman paylaşıldı. Vizyon tarihine ilişkin kesin bir bilgi verilmeyen film sinemaseverleri şimdiden heyecanlandırmayı başardı.

BENDEN NE OLUR FİLMİNİN KONUSU

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Benden Ne Olur kitabı, hayatında büyük işler başaran kadınları eleştiren ve hayattaki yerini sorgulayıp arayan gözü kara bir kadının hikayesini konu ediniyor. Hem aşk, hem eğlence, hem de iş hayatını bir araya getiren kitap, muzip bir hikaye sunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hazal Kaya Onur Tuna
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