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Yılmaz Vural'ın 'sabun' itirafı güldürdü! "Erşan Kuneri sabunlarından kullanıyorum"

22.05.2022 00:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü teknik direktör Yılmaz Vural, Uğur Aslan'ın sunduğu Afara programının yeni bölüm konuklarında oldu. Asuman Dabak, Tuvana Türkay ve Cenk Eren'in de konuklar arasında yer aldığı programda Vural'a sorulan sabun sorusunun cevabı stüdyoyu kahkahaya boğdu.

Yılmaz Vural'ın 'sabun' itirafı güldürdü! "Erşan Kuneri sabunlarından kullanıyorum"

Kanal D ekranlarında yayınlanan Afara programının yeni bölüm konuklarında biri ünlü teknik direktör ve eski futbolcu Yılmaz Vural oldu. Programın formatı gereği konuklara çeşitli sorular yöneltilirken, Vural'a sorula soru stüdyoyu güldürdü.

YILMAZ VURAL'DAN GÜLDÜREN YANIT!

Format gereği konuklara soru sorulan programda Uğur Aslan, oyuncu Asuman Dabak'tan Yılmaz Vural'a bir soru yöneltmesini istedi.

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"DİBİNDE AZ KALAN ŞAMPUANI KULLANIR MISIN?"

Önündeki soru dolu kavanozdan bir kağıt çeken Dabak, Vural'a "Dibinde az kalan şampuanı veya sıvı sabunu kullanır mısın?" sorusunu yöneltti.

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STÜDYOYU KAHKAHAYA BOĞDU

Seyircileri ve konukları güldüren bu sorunun ardından eski futbolcu ve teknik direktör Vural'ın cevabı ise stüdyoyu kahkahaya boğdu.

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"ERŞAN KUNERİ SABUNLARINDAN KULLANIYORUM"

Vural, Cem Yılmaz'ın yeni işi olan Erşan Kuneri dizisine göndermede bulunarak "Erşan Kuneri sabunlarından kullanıyorum" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Asuman Dabak Tuvana Türkay
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