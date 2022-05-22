Yılmaz Vural'ın 'sabun' itirafı güldürdü! "Erşan Kuneri sabunlarından kullanıyorum"

Kanal D ekranlarında yayınlanan Afara programının yeni bölüm konuklarında biri ünlü teknik direktör ve eski futbolcu Yılmaz Vural oldu. Programın formatı gereği konuklara çeşitli sorular yöneltilirken, Vural'a sorula soru stüdyoyu güldürdü.
Format gereği konuklara soru sorulan programda Uğur Aslan, oyuncu Asuman Dabak'tan Yılmaz Vural'a bir soru yöneltmesini istedi.
Önündeki soru dolu kavanozdan bir kağıt çeken Dabak, Vural'a "Dibinde az kalan şampuanı veya sıvı sabunu kullanır mısın?" sorusunu yöneltti.
Seyircileri ve konukları güldüren bu sorunun ardından eski futbolcu ve teknik direktör Vural'ın cevabı ise stüdyoyu kahkahaya boğdu.
Vural, Cem Yılmaz'ın yeni işi olan Erşan Kuneri dizisine göndermede bulunarak "Erşan Kuneri sabunlarından kullanıyorum" dedi.
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